Kim Kardashian usa ajustado conjunto y deja al descubierto faja [FOTOS]

Kim Kardashian estuvo en el programa ‘Watch What Happens’ de Andy Cohen junto a sus hermanas Kourtney y Khloé para pasar un buen rato, pero jamás imaginó que al posar para una fotografía dejaría ver su faja de color hueso a los televidentes. La famosa suele acudir a cualquier entrevista, show o evento público muy acorde a las últimas tendencias de moda por lo que esta vez no fue la excepción y vistió con un sexy conjunto.

En un momento de la entrevista las protagonistas de ‘Keeping Up With The kardashians’ se tomaron una imagen, pero la pose que hizo la esposa de Kanye West reveló la faja que llevaba hasta los tobillos. Esta malla suele ajustar toda la anatomía de Kim y hacerla “más perfecta” ante los ojos del público.

No es la primera vez que Kim Kardashian es captada con sus fajas de color piel por los fotógrafos, en anteriores oportunidades se le a visto con atuendos muy sexys y elegantes, pero debajo de la tela existe su faja favorita. ¿Truco para mantener sus curvilíneas?

Madre por cuarta vez

En el programa, la estrella de ‘Keeping Up With The kardashians’ habló de su rol de madre y que pronto recibirá a su cuarto hijo en sus brazos. Será el segundo que viene al mundo a través de un vientre de alquiler. En la anterior ocasión, la madre subrogada por el matrimonio Kardashian-West tuvo que firmar un contrato según el cual no podía beber alcohol ni tomar drogas, pero tampoco teñirse el pelo, viajar el metro, comer sushi o tocar gatos.

Kanye West y Kim Kardashian están felices con la noticia. El alumbramiento del niño será en mayo y se reunirá con sus famosos padres y con sus tres hermanos: North West, de 5 años, Saint West, de 3, y Chicago West, de 11 meses.