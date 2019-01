Melissa Klug e Ivana Yturbe protagonizan tenso encuentro en discoteca [VIDEO]

Las declaraciones de Melissa Klug en 'Magaly TV: la firme', continúan dando qué hablar, debido a que la expareja de Jefferson Farfán sorprendió a la conductora al confesar el tenso encuentro que vivió al lado de la modelo Ivana Yturbe, cuando fue encarada en el baño de una concurrida discoteca.

Como se recuerda, Ivana Yturbe y Jefferson Farfán oficializaron su relación tras las declaraciones de la exchica reality para el programa de 'Válgame Dios', donde confirmó que ambos eran pareja. Sus palabras provocaron que algunos personajes de la farándula no duden en lanzar sus opiniones, como fue el caso de Melissa Klug, quien sacó a la luz un tenso momento que vivió al lado de la 'Princesa Inca' al encontrarse en el baño.

Según la Blanca de Chucuito, Ivana había percibido que no era una persona de su agrado: "Ella sabe mi molestia, ella ha dormido en mi casa con mi hija y sabe que yo no avalaba esa amistad que tenía Ivana con mi hija (Samahara Lobatón)", manifestó la empresaria de moda, por ello terminó siendo encarada cuando se cruzaron en el baño de la discoteca.

Ambas estaban en box diferentes en Barranco Bar, pero terminaron coincidiendo en los servicios higiénicos: "(Ivana) Me dijo '¿Por qué me odias?' (le respondí) porque tú sabes perfectamente que no me gusta que andes con mi hija, mi hija es una menor de edad, tú tienes 22 años", reveló Melissa Klug en la entrevista con Magaly Medina.

"Yo conozco a Ivana, mi hija recién está experimentando, está viviendo. Ivana es una chica que ya vive sola, ha hecho muchas cosas, trabajado, viajado [...] se volvieron muy amigas, tanto así que ahora se acabó la amistad", explicó, sentenció la empresaria. El tenso encuentro se produjo el pasado 23 de diciembre, cuando aún no se daba inicio a los rumores de la relación con Jefferson Farfán, la cual hoy es una realidad.

Melissa Klug habla de Farfán y sus hijos

Magaly Medina preguntó con quiénes pasaron la Navidad los dos niños de Jefferson Farfán: “Pasó a dejarles los regalos. Él siempre pasa la Navidad con su familia. Todo eso está expuesto en sus redes. Las fechas están como él las muestra en sus redes...”, dijo la empresaria.

La conductora le replicó una vez más y le contó que solo a visto 2 o 3 historias de Instagram de Jefferson Farfán junto a sus hijos tras su llegada a Lima. “A buen entendedor pocas palabras”, sostuvo irónicamente Melissa Klug y aseguró que Farfán puede pasar todo el tiempo con sus hijos, pero no lo hace y que prefiere otras cosas.

“Él si quiere se le puede llevar a la China. No hay impedimento de nada, ni de salidas. Puede viajar con sus hijos cuando quiera. Puede pasar Navidad cuando quiera. Creo que todas las personas tienen prioridades en este mundo. Si dejas tus redes abiertas y muestras todo, pues ahí están las fechas y los días que ha estado con sus hijos”, comentó Melissa Klug ante la mirada de Magaly Medina.