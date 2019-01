Danna Paola estrena su videoclip más sensual en YouTube

Es viral en YouTube. Danna Paola aprovechó su gran popularidad en la serie 'Élite' para presentar el videoclip oficial de 'So Good' al lado del inglés HRVY.

La propia cantante mexicana se encargó de promocionar su nuevo tema desde sus redes sociales de la siguiente manera: '#SoGoodRemix + @hrvy out now! - link in bio'.

Según se puede ver en el material audiovisual, Danna Paola puso al descubierto toda su sensualidad con distintos atuendos que favorecieron su figura. Además, la mexicana mostró una gran conexión con HRVY.

Los fans de Danna Paola no se hicieron esperar y se utilizaron la sección comentarios para halagar a la cantante y actriz: "eres muy hermosa", "qué linda te ves Danna Paola", "divina como siempre" y "eres una genia total y me encantó tu videoclip".

Cabe recordar que Danna Paola no solo es actriz, la guapa mexicana también se ha ganado un espacio en la industria musical con temas como 'Final feliz', 'No es cierto', 'Mundo de caramelo' y 'El primer día sin ti'.

Actualmente, Danna Paola forma parte del elenco de 'Élite', exitosa serie de Netflix donde comparte roles con María Pedraza, Miguel Herrán, Ester Expósito, Arón Piper y Jaime Lorente. Esta producción le ha valido un mayor reconocimiento internacional.

Danna Paola tiene una carrera exitosa a sus cortos 23 años, ella ha trabajado en telenovelas como "La doña", "Atrévete a soñar" y "María Belén". Además, Danna Paola tuvo una participación especial en "La familia P. Luche", donde se hizo popular por la frase: "Me vale".

Detrás de cámaras del nuevo videoclip de Danna Paola

Mira 'So Good' de Danna Paola y HRVY