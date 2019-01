Melissa Klug rompe su silencio tras romance de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán [VIDEO]

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán siguen dando de qué hablar.Luego que la modelo confirmara que inició una relación con el seleccionado nacional, Melissa Klug, expareja del futbolista, se presentó en el programa 'Magaly TV, la firme' para opinar con respecto a este romance sentimental que ha acaparado todas las portadas de las noticias del espectáculo.

Magaly Medina preguntó a la popular 'Blanca de Chucuito' qué es lo que opina referente al nuevo romance que tiene su ex pareja, Jefferson Farfán. "Yo estoy feliz con con mi relación", dijo de manera segura la empresaria, quien además señaló que conoce a Ivana Yturbe.

"Ya es parte de mi pasado. Imagínate, ya son casi cuatro años. Yo estoy en una feliz relación. Pero es la noticia del momento y es el padre de mis hijos", dijo la empresaria, quien detalló que conoce a la exchica reality.

Yo también la conozco a Ivana. La conozco de un reality, compartimos muchas cosas, compromisos, eventos sociales, salíamos juntas. Es más, ella ha dormido en mi casa, ha compartido con mis hijas", mencionó la empresaria, quien mencionó por qué no le gustó que su hija Samahara Lobatón tenga amistad con la ex pareja de Mario Irivarren.

"Empezaron a ser amigas cuando trabajaban en 'Combate'. Y lógicamente, yo como madre no me gustó la amistad que tenía con mi hija porque era menor de edad, porque yo conozco muy bien a Ivana [..] Mi hija recién está experimentando, está viviendo y creo que Ivana es una persona que vive sola. No me gusta la amistad que tenga con mi hija", añadió Melissa Klug de una manera firme.

Y cuando Magaly Medina preguntó si considera que la ex chica reality, Ivana Yturbe, sea la mujer correcta para que acompañe a Jefferson Farfán, Melissa Klug dio un contundente mensaje.

"Yo no le tengo que elegir las parejas al papá de mis hijos, al señor Jefferson, porque ya tiene 34 años y está en una edad madura para elegir a la persona que quiere tener al lado; es más, a la personas que va a compartir con sus hijos y su vida", mencionó la ex apareja del futbolista peruano.

Video de la entrevista de Melissa Klug en el programa 'Magaly TV, La firme'



