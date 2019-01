Fabio Agostini llama mentirosa a Mayra Goñi y despotrica contra Nicola Porcella [VIDEO]

Los problemas entre Fabio Agostini y Mayra Goñi continúan más fuertes que nunca, debido a que el modelo español regresó de sus vacaciones en Japón para despotricar contra su expareja y Nicola Porcella, a quien acusó de haber ventilado el rumor relacionado a un romance con la actriz de 'Ven, baila, quinceañera'.

Las vacaciones del modelo español terminaron y él decidió regresar con la lengua más afilada que nunca, debido a que desmintió las últimas palabras de la actriz, quien aseguró que él (Fabio) estaba arrepentido de sus comentarios tras dar a entender que tenía un romance con el 'capitán histórico'.

"Yo no he dejado mal a Mayra, el que la ha dejado mal es su amigo Nicola. Resulta que yo estoy en Japón y dice que yo estoy arrepentido y le he pedido disculpas, así que por mentirosa ahora yo hablo", dijo furioso el modelo, asegurando que él se enteró de lo sucedido a raíz de un comentario que Nicola realizó frente a otros compañeros de 'Esto es Guerra'.

"Es muy bocón y se le escapó en el programa (que pasó algo con Mayra). Él siempre dice 'esta, esta' piensa que es un logro, meses después él (Austin) me dice lo que había escuchado y también le armé una bronca por no decirme antes", comentó el hermano de Bruno Agostini, quien aseveró que es Nicola quien deja mal parada a Mayra Goñi y no él.

Según Fabio Agostini, el guerrero comenta sobre sus conquistas como si se tratase de un trofeo. "Yo no me peleé, le dije todo en su cara delante de todos los del programa, quienes dijeron 'lo humillaste, porque al pobre se le notaba toda la mentira a leguas'", dijo el modelo.

Fabio no quiere saber nada de Mayra Goñi

"A mí ya me perdió (Mayra) eso está más que claro. Es una chica que me decepcionó mucho y siento que prefiere ser amiguita de Nicola que soltó el chisme, que a estar bien conmigo. Se comentan en las fotos cuando ese la dejó mal. Nadie en mi programa le confiaría una novia a Nicola Porcella, y lo dicen todos en el camerino, y tengo otra pero no quiero involucrar a las otras personas", sentenció el chico reality.

"Fue uno de los mejores momentos de mi vida, pero también uno de los peores porque me decepcionó", finalizó Fabio Agostini.