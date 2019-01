Ivana Yturbe se quiebra en vivo al hablar de presunto embarazo con Mario Irivarren [VIDEO]

Ivana Yturbe se comunicó con el programa 'Válgame Dios' para aclarar las especulaciones con respecto a su situación sentimental, y cuando Rodrigo González le preguntó un tema muy personal y delicado la cual tiene que ver con Mario Irivarren, la modelo no pudo controlar sus emociones.

"¿Ivana se enteró de un momento a otro que estuvo embarazada de Mario Irivarren?. Parecen que estuvieran hablando de algo así. ¿Es cierto eso?", preguntó Rodrigo González a la ex integrante del reality juvenil 'Combate'.

"Mira Rodrigo, no voy ahondar mucho en el tema, pido que todas las personas que puedan estar ahí se puedan poner en mi lugar. Es muy fácil hablar, salir y juzgar con imágenes como las de ayer sin ponerse en el lugar de nadie", dijo con la voz entrecortada Ivana Yturbe.

"Lo que he estado pasando no se lo deseo a nadie", añadió la joven de 22 años, quien generó un momento tenso en los conductores de 'Válgame Dios'. Rodrigo González entendió las emociones de la ex integrante de 'Combate' y cambió ligeramente del tema para consultar si Jefferson Farfán tiene conocimiento de todo lo que le ha tocado vivir los último meses con Mario Irivarren. Sobre todo por una imagen que difundió el programa 'Magaly TV, la firme' donde la modelo aparece echada en el carro del excombatiente mientras chateaba con el futbolista peruano.

"Entiendo de, como mujer, te debes de sentir y lo delicado [del tema]. ¿Jefferson estaba al tanto de la situación que describes?", preguntó 'Peluchín', y de inmediato Ivana Yturbe dijo de manera firme y segura que "Sí. Jefferson está al tanto de todo".

"Entonces tú venías de la clínica de un proceso que se dio de un momento a otro, no sé cómo decirlo, y toda esta situación que, parece de una manera que estás echada en un auto y que estás tratando de ocultarte, es porque vienes o vas de atenderte o que seas ayudada de una manera clínica de un proceso personal como lo describes", consultó Rodrigo González.

"Si. Y en verdad, a lo que quiero llegar es que se pongan en mi zapato, es algo que no se lo deseo a nadie. Quiero que sepan que estoy feliz, Jefferson me apoya en absolutamente en todo y de verdad deseo que nos dejen ser felices", finalizó Ivana Yturbe.

