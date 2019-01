¿Mayra Couto a favor de pena de muerte para hombres que matan a mujeres? [VIDEOS]

Mayra Couto, la recordada 'Grace' de la serie 'Al fondo hay sitio', usó su cuenta de Instagram para publicar distintos videos en donde muestra todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio por parte sus parejas en los primeros días del año 2019. Además mostró los rostros de los hombres que fueron los que presuntamente cometieron los asesinatos.

Tras publicar las imágenes de las víctimas y victimarios, la actriz peruana habló con respecto a estos actos de criminalidad contra las mujeres y de la manera en que los medios de comunicación y el público asumen las noticias.

"Hoy pude ver el programa 'Cuarto Poder' y me pude enterar que había 6 feminicidios en solo seis días en el Perú y me viene a la cabeza muchas cosas. Primero, que los presuntos asesinos son sus parejas. Segundo, que las personas que declaran recomiendan a las mujeres que no se dejen maltratar, cuando la única responsable del maltrato es el maltratador. Las mujeres no se dan cuenta porque son manipuladas", se le escucha decir a la joven actriz de 27 años.

"Lo que sigue pasando con los medios y con la gente es que ven esta noticia como si fueran aisladas, como si hubiese una justificación por la cual uno puede matar a una mujer. Las mujeres no somos insectos [para que nos maten]", añadió la recordada 'Grace' de la serie de 'Al fondo hay sitio', quien añadió en el video la frase:"no hay justificación".

También mencionó con respecto a las actitudes que toman los hombres que matan a las mujeres cuando están frente a la policía.

"Lo que más me ha dolido de esta noticia es ver cómo un asesino pone cara de víctima y le pide a un policía que lo maten, como si él no pudiera soportar tanto dolor", dijo indignada Mayra Couto.

Luego, cuando uno de sus seguidores le preguntó si la pena de muerte podría ser la solución para acabar con los feminicidios, la actriz peruana tuvo una contundente respuesta.

"No. La solución está en que los hombres aprendan a ser personas en vez de asesinos. Y en que todos y todas leamos y hablemos más. Los hombres no deben permitir machismos entre hombres. No a la masculinidad tóxica".

Video que compartió Mayra Couto en su Instagram Stories





Conoce más de la actriz Mayra Couto