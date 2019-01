Johanna San Miguel: "Continúo evaluando propuestas para volver a la TV"

A pedido del público, la actriz Johanna San Miguel, repondrá una nueva versión de su stand up 'Se busca marido cama adentro' los días 11 y 12 de febrero en el teatro Peruano Japonés. Así mismo, confirmó que este 2019, llevará su espectáculo por todo el país.

Consultada sobre sus proyectos, San Miguel revela que ya alista un nuevo stand up y que le gustaría retomar su faceta de animadora de televisión, lo que podría confirmar los rumores de su próximo ingreso a un canal local. “Desde que salí recibo muchas propuestas para volver a conducir diferentes géneros en la TV. Estoy muy agradecida con quienes me han buscado para regresar a la conducción. Aún continúo evaluando las propuestas”, confiesa la ex conductora de “Esto es guerra”.

En su faceta de actriz de telenovelas, veremos a Johanna San Miguel interpretando a una villana en “Te volverá a encontrar”, producción de Pro TV que se emitirá por las pantallas de América Televisión. “No sé cuándo sale al aire porque eso lo maneja el canal junto con ProTV. Mi personaje se llama Milena y es una mujer a la que puedes llegar a querer o no soportar. Tiene muchos matices y ha sido muy divertido construir la dualidad que tiene”, adelanta.

También hacia fines del año pasado pudimos ver a San Miguel rodando las primeras imágenes de “Intercambiadas”, la nueva película de Tondero en la que comparte cámaras con Patricia Portocarrero. “Se estrena en abril y está muy divertida. Mi personaje se llama Paola y pronto podrán ver de qué se trata”, concluye Johanna.