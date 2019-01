The Favourite, la comedia negra sobre el amor y el poder

The Favourite podría haber sido un drama, pero bajo la dirección del griego Yorgos Lanthimos la película se desarrolló como una comedia, un ‘juego de tronos’ protagonizados por tres brillantes actrices que lideran las nominaciones de la temporada de premios. Es, además, como la describen en Estados Unidos –en plena era feminista #MeToo–, una historia de tres mujeres líderes que dirigen Gran Bretaña mientras los hombres pelean en la guerra. Aunque esa no fue la intención de la cinta, que tardó 20 años en rodarse. “Salvo que Yorgos fuera adivino”, dijo Rachel Weisz. La actriz interpreta a Sarah, la amiga –y amante– de la reina Anne Estuardo (Olivia Colman), quien, en medio de un reino caótico, permite que dirija las riendas del país.

La actual ganadora del Globo de Oro a Mejor actriz protagónica, Colman (de la serie ‘The Crown’), da vida a esta versión de la monarca de Gran Bretaña del siglo XVIII, una mujer que abandona su liderazgo, con problemas de salud, que ha perdido 17 hijos y está hundida en la crisis. “Se convirtió en una situación más existencial (que se trate) sobre la reina, que es más interesante”, sostuvo Yorgos Mavropsaridis, el editor que recibió la confianza del cineasta griego.

The Favourite también fue la apuesta por la que Emma Stone rechazó estar en el millonario remake de Mujercitas y fue reemplazada por Emma Watson. La ganadora del Óscar por La la land tenía compromisos promocionales, de hecho, las primeras paradas han sido exitosas: en Italia lograron el Gran Premio del Jurado de Venecia.

En The Favourite, Stone interpreta a ‘Abigail’, la prima de Sarah y empleada del reino, pero que peleará por el afecto de la reina y por ascender varios escalones en el poder. La manipulación, el sexo y las mentiras forman parte del guion. “Yorgos Lanthimos le añade su energía escabrosa a esta comedia negra. Una historia de intrigas en la que Colman entrega una interpretación excelsa”, reseñó el diario británico The Guardian.

Y en un industria en la que se ha hecho público que varias actrices fueron empujadas a hacer desnudos no justificados (un ejemplo de ello fue Salma Hayek en Frida), Emma Stone sugirió, en pleno rodaje, hacer su primera escena sin ropa porque consideraba que con la rivalidad que tenían estas dos mujeres, su versión transgresora de Abigail, lo haría.

“Tenía la sábana a mi alrededor. Y cuando lo estábamos filmando e hicimos algunas tomas, dije: ‘¿Puedo simplemente estar (desnuda)?’ Creo que le dará a Sarah (el personaje de Weisz) algo que mirar cuando vea que no estoy solo debajo de la sábana tapada”, contó la actriz y agregó que le costó convencer al director y a su coprotagonista.

Fuera de la ficción, tanto Rachel Weisz y Emma Stone seguirían siendo rivales en la temporada de premios. Fueron nominadas a los Globos de Oro y también a los premios de la crítica. “Sería injusto llamar a alguna de ellas ‘actriz de reparto’”, señalan algunas reseñas. Por su lado, Colman es la intérprete que acumula más nominaciones y premios. Detrás de ella está Glenn Close (por The Wife) y ambas aspiran a su primer Óscar, al igual que el director Yorgos Lanthimos (de The Killing of a Sacred Deer).

La cinta, escrita en 1998, compite hoy en los Critic’s Choice Awards y el estreno en salas peruanas sería el 7 de febrero.❧

Nominaciones