Hackean a Sebastián Yatra y responsable difunde inéditos videos

¿Qué sucedió? El cantante de música urbana Sebastian Yatra fue hackeado, y el responsable no habría sido alguna persona que no simpatiza con el colombiano, sino un amigo, que aseguró “haber pagado mucho dinero” por ‘robar’ la cuenta en Instagram.

Los más de 9.5 millones de seguidores en Instagram quedaron sorprendidos luego de que el responsable del ‘hackeo’ al cantante se pronunciara confesando los motivos que le llevaron a realizar el ultrajo de sus redes sociales.

El actor cómico Juanpis González compartió un par de fotografías y más de diez video en las que cuenta su ‘hazaña’, además confesó cuándo le regresaría su perfil.

“Ahora si! Le hackeamos la cuenta a @SebastianYatra 😂😂😂 Me costó mucho billete conseguir sus claves, pero por fin he visto la luz! Ya casi me tomo sus stories y haré de las mías! Att. @juanpisgonzalez”, se puede leer en el post de Instagram en el que aparece rodeado de billetes de dólares.

“Yo sigo aprovechando que Yatrix no aparece y tengo la cuenta en mis manos! Pues como no aprovechar a 10 millones de garras, alguien entre ustedes tendrá para pagar la entrada (...) Por lo que me dicen mis altos contactos Yatrix vuelve a su Instagram el 12 de enero así que muérdanse la lengua”, reza otro post realizado por el comediante que promocionó un evento.

La reacción de los fans de Sebastian Yatra no se hicieron esperar. Se dividieron en dos bandos, por un lado se encontraban aquellos que consideraban una “divertida broma”, mientras que otros criticaban la forma de ‘marketear’ el evento del comediante.