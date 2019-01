Nicola Porcella tuvo 'algo' con Mayra Goñi, según Fabio Agostini [FOTOS]

El modelo español Fabio Agostini remeció el espectáculo con sus declaraciones sobre la cantante Mayra Goñi y el chico reality Nicola Porcella, su exnovia y compañero de 'Esto es Guerra', respectivamente.

Fabio Agostini citó a Austin Palao, su gran amigo desde las épocas de ‘Combate’, para confirmar el rumor sobre una infidelidad de Mayra Goñi al español con Nicola Porcella, expareja de Angie Arizaga.

Según el popular ‘Galáctico’, Mayra Goñi tuvo 'algo' con Nicola Porcella cuando él mantenía una relación con la actriz, y que en realidad ese fue el motivo del término de su romance con la también cantante.



El exparticipante de ‘Combate’ señaló que fue la actriz de la telenovela ‘Ven, baila, quinceañera’ quien se disculpó con él por el ‘affaire’.

"¡Jamás! (me disculpé) Ella me las pidió a mí (las disculpas) por un montón de cosas. Y por eso yo quise terminar la relación, porque la vi muy egoísta conmigo. Y también por unos chismes bien fuertes que no salieron de boca de cualquiera, sino hasta de sus propias amigas, de la gente del canal y amigos íntimos míos", contó Fabio Agostini en entrevista con Trome.

"Nicola le dijo a Austin (Palao) que tuvo ‘algo’ con Mayra cuando estaba conmigo. Y alguna amiga muy íntima de Mayra también me dijo (lo mismo)", reveló el hermano menor de Bruno Agostini.

Además añadió que Fuller ya le había advertido sobre esa situación. "Alessandra no es amiga de ella, aunque Alessandra me lo dijo en su momento (la presunta infidelidad) y yo no le quise creer".

Para el extranjero no hay posibilidad de retomar una relación con la morocha. “Después de sus declaraciones (en Instarándula), a mí me ha vuelto a defraudar. Yo sí lo descarto (regresar). La quiero mucho y todo, pero me di cuenta de que no es para mí. Espero que encuentre un chico que la quiera y la cuide tanto como lo hice yo”.

Fabio también se pronunció sobre las declaraciones de Nicola Porcella, quien negó que haya tenido algo más que una amistad con la intérprete de “Malo”. "No lo van aceptar. Austin es un buen chico, jamás mentiría y me lo dijo porque es mi amigo. Una amiga íntima de Mayra también me lo contó", indicó.