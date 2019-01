Famoso de Televisa se divorcia de su esposa tras revelar sus preferencias sexuales

El actor mexicano de teatro y televisión Pablo Perroni confirmó el último miércoles, en una conferencia de prensa, el fin de su matrimonio con la también actriz Mariana Garza, ex Timbiriche, tras 12 años de relación y una hija de 9 en común.

Pablo Perroni, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como La candidata (2016), Yo no creo en los hombres (2014 ) y Quiero amarte (2013), confirmó que se separó de su esposa en buenos términos.

El primo de la exRBD Maite Perroni estuvo acompañado por su aún esposa en la conferencia de prensa que se realizó en México, donde se vio obligado a revelar que se enamoró de otra persona

Pablo Perroni también se vio obligado a revelar públicamente su bisexualidad, luego de que una conocida revista de circulación nacional en México ventilara recientemente su orientación sexual.

“Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de una mujer o me puedo volver a enamorar de un hombre. Estamos en 2019”, expresó el actor de Televisa ante los cuestionamientos de la prensa.

“Que estemos especulando, que estemos apuntando dedos a estas alturas me parece muy triste porque hoy en día está comprobado [que] la gente se enamora de la persona, de lo que es, de lo que representa”, añadió el intérprete de 44 años.

Mariana Garza apoya a Pablo Perroni

Durante la conferencia, la actriz Mariana Garza aclaró que la relación entre ella y el padre de su hija terminó en buenos términos. Señaló que, contrario a lo que se aseguró en la citada revista, ella ya sabía de las preferencias sexuales de Pablo Perroni.

“Nosotros no consideramos que eso manche la imagen y no debe manchar la vida de nadie. Cada quien es libre. Sean libres todos, soberanos, sean responsables y amen, eso es lo que estamos haciendo nosotros”, explicó la actriz.



“Es una decisión que nosotros tomamos, libremente amarnos y en el momento en que libremente dejamos de hacerlo responsablemente estamos decidiendo como pareja y no vamos a continuar. Eso es todo”, concluyó Garza.

El actor es una figura reconocida en el medio, ya que no solo ha trabajado en telenovelas, sino también en series de televisión y teatro. Su última participación en la pantalla chica se dio en la novela 'La candidata', la cual se realizó del 2016 al 2017.