adolfo aguilar“Es parte de la crítica destrozar las películas”

¿Al estreno de La peor de mis bodas 2 asistieron también los críticos de La paisana Jacinta? ¿Cómo te relacionas con la crítica?

En principio, no tengo ninguna relación con los críticos. De hecho, ni las leo (ríe).

¿En realidad no las lees?

Me las cuentan. Pero, en realidad, creo que la crítica es buena cuando es constructiva. También creo que es parte de los críticos destrozar en general las películas. No hay ninguna película buena para ellos.

Te refieres a las cintas comerciales. Aunque Maricarmen Marín ha dicho que esta secuela es “más redonda”.

Sí, sí, es más cuajada, es más comedia. He disfrutado mucho dirigir, probablemente me dedique a esto el resto de mi vida. Agradezco al público que mis películas hayan tenido éxito con críticas, sin críticas, con errores y sin errores.

¿Piensas en una secuela de La paisana Jacinta?

No lo sabemos, ahora no se puede hacer. Las críticas fueron injustas porque hablaban de una ‘Paisana’ de hace 20 años, no de una que evolucionó, que empodera a la mujer.

Hubo un discurso distinto con No me digas solterona de tu productora que, por cierto, sí tuvo buena crítica.

Sí, es una de las mejores comedias que se han hecho en Perú. Y mi relación (con la crítica) no es amor-odio, que digan lo que digan, no tengo odio para nadie.❧