Angie Arizaga se cansó de Nicola Porcella tras burlas por su nueva pareja [VIDEO]

Angie Arizaga ya no tolera más las burlas que Nicola Porcella ha realizado en contra de su presunta nueva pareja, por ello la modelo decidió poner un alto a los comentarios al estar cansada de que aún la sigan relacionando con su ex, dejando en claro que tiene derecho a rehacer su vida.

Ante los comentarios del guerrero, quien se habría burlado de su pareja, Angie se mostró muy incómoda y dejó en claro que si el 'capitán histórico' tiene alguna pregunta que hacer, es mejor que se lo diga en la cara, o mejor evite expresarse de ella.

“De verdad que no voy a entrar en dimes y diretes, si él me quiere preguntar el señor Nicola, que me pregunte en persona y nada más, punto final. Estoy soltera, de verdad déjenme disfrutar de mi soltería y ya”, manifestó incómoda la modelo ante la broma de mal gusto de su expareja, quien aseguró que nunca encontrará a alguien tan guapo como él.

“Yo de verdad quiero pedir encarecidamente, por favor a todos los fans lo mismo, no me den tanta información de todo lo que habla o lo que dice, que este tema está cerrado entre Nicola y yo”, sentenció.

Enfermedad de Angie Arizaga

Como se recuerda, hace unos días la modelo reveló que está pasando por un difícil momento a raíz de la enfermedad que padece, por ello tuvo que perderse la final de 'Esto es Guerra' y su permanencia en el reality aún está en revisión.

Angie Arizaga contó que sufre de hepatitis reactiva, una enfermedad que pudo ser contraída por comer algo en la calle que pudo caerle mal o haber realizado esfuerzo físico extremo. Tras conocer lo que padecía, los doctore habrían recomendado que continúe bajo observación y tratamiento, por ello deberá de realizarse chequeos semanales para descartar cualquier complicación.