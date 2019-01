Tilsa Lozano calla a imitador de 'Miguelón' por broma que la indignó

No permitió ese tipo de comentarios. La modelo peruana Tilsa Lozano reapareció en la televisión en este año 2019. La también empresaria y dueña de un salón de belleza fue una de las invitadas al programa 'Válgame Dios', conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre en la edición de verano, el cual se emite por Latina.

Tilsa Lozano aceptó participar en un enlace telefónico con los conductores de 'Válgame Dios', quienes no dudaron en preguntarle por la relación que mantiene con el padre de sus hijas Miguel Hidalgo, Juan Manuel Vargas y su esposa Blanca Rodríguez. Antes de que inicien con el cuestionario de preguntas, 'Peluchín' y Gigi le dieron la bienvenida a Michael 'Pato' Ovalle, quien es uno de los imitadores de 'Miguelón'.

La modelo aceptó la participación del imitador peruano, quien no dudó en dar vida al esposo de Tilsa durante el programa. Las respuestas que emitió Michael Ovalle no fueron del agrado de la ex vengadora, quien hizo un pedido en vivo para que eviten las bromas pesadas que la incomodaron.

El imitador manifestó que su padre, haciendo referencia a Miguel Hidalgo, tenía pósters de ella en su habitación de aquella época cuando era Miss Colita. Esta respuesta no fue del agrado de Tilsa Lozano, quien pidió que se evite realizar ese tipo de preguntas o comentarios porque incluyen a los padres de 'Miguelón', quienes no son figuras públicas.

Para evitar que Tili abandone la transmisión, Rodrigo González y Gigi Mitre tuvieron que cambiar la pauta del programa en vivo.