Actriz que interpreta a 'Lily' enfrenta en Instagram a fan que la criticó por usar bikini

A través de Instagram, la actriz que interpreta a 'Lily' en 'De vuelta al barrio' sorprendió a todos sus fans con una foto en bikini a sus cortos 14 años. Pese a que la mayoría decidió elogiar su belleza, hubieron algunos detractores que no desaprovecharon la oportunidad para lanzar duros ataques, sin imaginar que ella estaría dispuesta a responder con fuerza.

Tras el éxito de su personaje y el fin de temporada de la serie, la actriz Merly Morello ha logrado gran fama y cuenta con miles de seguidores en su cuenta de Instagram, donde recientemente posó con un diminuto bikini para recibir el verano 2019, convirtiéndose en blanco de críticas.

Según los usuarios, la adolescente de 14 años es un ejemplo para los niños, por ello no creían que deba exponerse en la prenda de baño a través de las redes sociales. Una de las usuarias afirmó que de esta forma levantaba el morbo de las personas con desequilibrios mentales, por ello no debe salir tan descubierta.

"Una niña que se cree una mujer hecha y derecha, pero que de niña no pasa aún. Vive tu niñez que la fama no te quite eso. Cada cosa tiene su tiempo y ese tipo de fotos déjaselas para cuando seas mayor de edad", indicó su detractora de Instagram, sin imaginar que Merly Morello no se quedaría de brazos cruzados y respondería con fuerza.

"Te voy a dar un ejemplo muy simple: Cuando somos niños pequeños y vamos a la playa, nos toman fotos en trajes de baño y está bien. Pero si tengo 14, casi 15 y me tomo fotos en traje de baño ¿está mal? Hay que dejar de lado esa clase de pensar. Tengo 14 y tengo eso muy claro. Además, mi mamá me ha guiado bien", fue la dura respuesta que la popular 'Lily' de 'De vuelta al barrio' usó para detener a sus detractores.

Pese a su respuesta, los comentarios en su contra no cesaron, incluso otra de las usuarias argumentó que así solo alimentaba el morbo y le enseñaba a las chicas menores de edad a ponerse en peligro de caer en manos de violadores o enfermos.

"¿Y a las bebés que violan? ¿Las niñas de 3 y 4 años? ¿Y las ancianas? ¿A ellas también las violaron por salir en traje de baño?¿Recuerdas a Jimenita? Iba con jean y cafarena ¿O las bebés es que están en pañal? La vestimenta no provoca al violador. El que está enfermo no anda viendo eso. ¡Es un enfermo y no importa la edad, vestimenta o lugar! ¡¡Ellos son enfermos!! ¡¡Ya dejemos de culparnos a nosotras por lo que hacen estos depravados!!", sentenció la actriz en su cuenta de Instagram.