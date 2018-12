Exconcursante del Miss Universo muestra orgullosa sus estrías e invita a la reflexión [FOTOS]

Rozanna Purcell es una modelo irlandesa de 28 años que representó a su país en el concurso de belleza, Miss Universo 2010, posicionándose entre las 10 mujeres más bellas del mundo. Hoy vuelva a dar que hablar en los medios por algunas fotografías que ella misma mostró al natural. La joven enseña orgullosa sus estrías luego de sentir por mucho tiempo la presión de mostrarse “perfecta” para las campañas de publicidad o las pasarelas.

La exreina de belleza dejó los prejuicios y se dejó ver en bikini, a través de su cuenta de Instagram e invitó a la reflexión. “Cuando crecí, fui a la secundaria, me di cuenta de que era algo que no debería pensar que era tan cool, nadie en las revistas las tenía, nunca las noté en nadie más, no era normal o se consideraban hermosas. Incluso ahora, es raro que veas una foto sin editar en una revista…”, comentó Rozanna Purcell en la publicación.

Lejos de someterse a costosos tratamientos para disimularlas, la exparticipante del Miss Universo 2010 aclaró que no tiene tiempo para esas cosas, por el contrario son marcas que le ha dejado la vida a lo largo de los años. “Las estrías son normales, todos las tenemos, grandes o pequeñas, son parte de mí y están aquí para quedarse… Recibí algunas respuestas sobre historias al principio, acerca de lo que debes hacer para deshacerte de ellas "x, y, z", lo siento, no tengo tiempo ni la dedicación”, señala en Instagram.

La modelo publicó la foto en Instagram durante sus vacaciones en Bali y se sinceró con sus 240 mil seguidores sobre la lucha que mantiene consigo misma por aceptarse tal como es. La miss reveló que "con la edad" finalmente ha logrado aceptar su cuerpo. "No fue, sino hasta estos últimos dos años que puedo caminar segura en un bikini o con shorts y no tener vergüenza pensando que probablemente sólo me están mirando las estrías y la celulitis", confesó.

Las fotos han generado conciencia en los seguidores de la Miss Irlanda pues muchos han aplaudido que se muestre al natural y sin el uso de Photoshop.