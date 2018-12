Becky G se reúne con amistades y ella es el centro de atención por sexy baile

Becky G se convirtió en una de las reggaetoneras más exitosas del 2018 y ello se vio reflejado en Instagram, donde la cantante de 'Mayores' tiene más de 14 millones de seguidores. Todo lo que publica la cantante es muy comentado por sus fans y una reciente publicación no ha sido la excepción.

Se trata de unas Instagram Stories, donde la cantante demostró sus dotes para el baile.

Según se pudo ver, Becky G estaba reunida con sus amistades más cercanas y ella fue el centro de atención por sus sensuales pasos de baile.

"I'm that one person who gets a little to serious on the dance floor (Soy esa persona que se pone un poco seria en la pista de baile)", fue la descripción de uno de sus videos.

Becky G responde a críticas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Becky G publicó hace unos días un video en el que ella y su mamá contaban las razones por las que ella habla mejor el inglés que el español. La publicación, tal como lo cuenta la reggaetonera buscaba convertirse en algo cómico, sin embargo, algunos de sus fans no lo tomaron así, a tal punto que la cantante se vio obligada a dar una explicación.

"Sé que muchos dirán ¿para qué gastas tu tiempo explicando? Pero escojo dedicar mi tiempo porque siento que es un tema importante y porque también se lo debo a mis fans", señaló la cantante.

Continuó, "...el video que puse recientemente en Instagram se supone que fuera un comentario cómico y para nada ofensivo, pero lamentablemente muchos no lo tomaron así. Entiendo que el público de mi música es mayormente de habla hispana y estoy agradecida por todo el apoyo que me han dado, más que nada porque cantar en español ha sido uno de mis sueños y porque me siento orgullosa de ser latina, pero sí me preocupa y se siente terrible cuando la gente me juzga simplemente por no hablar perfectamente el español, por poder expresarme mejor en inglés, o simplemente por haber nacido en Estados Unidos".