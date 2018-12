Becky G responde a críticas tras video en el que contó porqué habla en inglés y canta en español

A través de su cuenta oficial de Instagram, Becky G publicó hace unos días un video en el que ella y su mamá contaban las razones por las que ella habla mejor el inglés que el español. La publicación, tal como lo cuenta la reggaetonera buscaba convertirse en algo cómico, sin embargo, algunos de sus fans no lo tomaron así, a tal punto que la cantante se vio obligada a dar una explicación.

"Sé que muchos dirán ¿para qué gastas tu tiempo explicando? Pero escojo dedicar mi tiempo porque siento que es un tema importante y porque también se lo debo a mis fans", señaló la latina en una publicación de Instagram.

Continuó, "...el video que puse recientemente en Instagram se supone que fuera un comentario cómico y para nada ofensivo, pero lamentablemente muchos no lo tomaron así. Entiendo que el público de mi música es mayormente de habla hispana y estoy agradecida por todo el apoyo que me han dado, más que nada porque cantar en español ha sido uno de mis sueños y porque me siento orgullosa de ser latina, pero sí me preocupa y se siente terrible cuando la gente me juzga simplemente por no hablar perfectamente el español, por poder expresarme mejor en inglés, o simplemente por haber nacido en Estados Unidos".

Agregó además que es consciente que algunos usuarios usan el Internet para criticar y juzgar, pero ella quiso hacer saber que ha luchado mucho para estar en donde está. "Amo nuestra cultura latina y el español aún cuando domino mejor el idioma de donde me crié. Créanme que si estoy cantando en español es con el mayor respeto a nuestra cultura y a nuestra gente latina. Yo solo espero que podamos como latinos ser más unidos y dejar de juzgarnos tanto los unos a los otros, simplemente por donde nacimos o si hablamos fluido o no tan perfecto", finalizó la interprete de 'Cuando te besé'.