Rodrigo González responde a críticas por polémica fotografía que publicó en redes sociales

Una fotografía del conductor de televisión Rodrigo González al lado de su pareja Sean Rico generó polémica en redes sociales, el motivo fueron los cuadros explícitos sobre 'poses sexuales' que estaban detrás de ellos.

La publicación estuvo acompañada de un particular mensaje: "Siendo exacta y clavadamente la 1:45". Los seguidores del conductor de 'Válgame Dios' no dejaron pasar la instantánea y algunos mostraron su rechazo. "Por qué compartes cosas así", "Te me caíste Peluchín", "Tus intimidades debes guardarlas para ti y no compartirla en redes sociales", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Facebook mientras que la foto estuvo publicada, pues Rodrigo no tardó en eliminarla.

Sin embargo, en Instagram sí la mantuvo y fue precisamente a través de esta red social que respondió de manera tajante a un usuario que lamentó que niños de 14 y 15 años tengan que ver esa clase de publicaciones.

"... pues están violando las reglas de Instagram y ese no es mi problema, las plataformas sociales son para adultos. Peor es que tengan que ver matanzas, asesinatos, guerras, desigualdad, discriminación, feminicidios y toda la larga lista de etcéteras que es lo que se ve en todas partes y a todas horas. Estoy seguro que tienes la capacidad de explicarle naturalmente y si no... pues tampoco es mi problema, es tuyo", señaló Rodrigo González, que no volvió a pronunciarse en la publicación.

La instantánea supera los 22 mil 'me gusta' y hay todo tipo de comentarios, desde usuarios que celebran lo posteado por el conductor y otros que muestran su rechazo.