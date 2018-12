Fernando Luque ya no será parte de 'De vuelta al barrio' y explica las razones

El actor Fernando Luque ya no será parte de la serie de América TV, 'De vuelta al barrio', y muchos de sus fans se preguntan el por qué de su retiro.

Ante estas preguntas, te compartimos un video que publicó el portal de América TV. donde es el propio actor quien explicó las razones de su salida.

"Me da mucha pena tener que irme. Durante estos dos meses he pasado por trances para saber si era correcto o no dejar ir esta serie o quedarme. Por razones que de alguna manera se verán más nítidas, sentí que tenía que irme", señaló Luque.

"Créanme que no fue una decisión nada fácil. Habían tres razones por las que no quería irme, una de ellas era la económica. Además de mi personaje porque le puse tantas cosas mías, tantas luces y lo entregué a la pantalla. No quería dejarlo ir", agregó el joven actor.

Además, Fernando Luque tuvo unas palabras de despedida para el grupo humano que conforma la serie. "Veía que todos (el elenco) hacían todo lo posible para que la serie salga de lo mejor. Lograr que un grupo humano trabaje de esa manera no es nada fácil a pesar de las mil dificultades que hay. Ha sido placer enorme trabajar con cada uno de ustedes"