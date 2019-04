Exnovio de Thalía, Rodrigo Vidal, habla sobre el mal aliento de la cantante

Thalía es considerada como una de las mujeres más deseadas de todo México y el mundo, ya que a sus 47 años es una de las mujeres más hermosas; sin embargo, algunos de sus compañeros de actuación revelaron un oscuro secreto de la intérprete de 'Amor a la mexicana', al confesar que tendría un serio problema con su mal aliento.

Como se recuerda, fue el actor Arturo Peniche quien reveló a los medios la anécdota más desagradable con Thalía cuando compartieron roles en la telenovela 'María Mercedes'. Según el artista, las escenas de besos que compartió con la cantante fueron terribles, ya que a veces habría llegado con mal aliento.

Según el actor, la intérprete mexicana disfrutaba mucho de los mariscos, por ello los consumía antes de las escenas. Al grabar la telenovela, Arturo Peniche tenía que "soportar" el terrible olor de la cantante para poder concretar las escenas.

Tras las fuertes revelaciones, el exnovio de Thalía fue consultado al respecto y terminó revelando la verdad sobre cómo olía la cantante cuando ambos compartían en la intimidad: "Pues sí, es probable. Con los que no le importaban pues sí. ¿Qué le iba a importar el olor a ajo? Pero para aquellos que sí le importábamos... Olía a puras maravillas”, confesó el actor.

“No es cierto, no recuerdo nada. Un caballero no tiene memoria ¿no? No tengo, no sé nada”, indicó durante la entrevista. “No me acuerdo, pero quiero creer que (sus besos) sí sabían a maravillas”. Rodrigo Vidal finalizó dejando en claro que de Thalía solo recuerda “puras cosas hermosas”.

Thalía impacta con confesiones íntimas de su relación con Tommy Mottola

Pese a los rumores sobre una presunta separación y predicciones sobre alguna infidelidad por parte de los videntes, Thalía y Tommy Mottola están más juntos que nunca, por ello la intérprete de 'Amor a la mexicana' no duda en dar detalles íntimos de su romance, los cuales terminó revelando en la revista ¡HOLA! USA.

“El ser como uno es, ese ha sido el éxito de nuestro amor porque yo a él lo amo tal cual es y él a mi me ama tal cual soy. No me ama más porque me arregle y me ponga tal reloj y tales zapatos de tal marca. A él no le interesa eso“, comentó la cantante en el citado medio en exclusiva, revelando la solidez de su relación.

La empresaria de moda también reveló que el secreto de su romance también radica en que Tommy Mottola la aceptó como la mujer que es: “alocada, divertida y con un sentido del humor muy negro”.

Thalia conquista Instagram

A través de Instagram, la cantante mexicana Thalía demostró una vez más que es una de las latinas más sexys en el ambiente musical, ya que realizó una comparación de su derrier con una foto de hace 20 años y dejó en claro que los años se han convertido en sus mejores aliados, ya que según sus fans, luce mejor que nunca.