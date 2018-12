Valeria Roggero le juega broma pesada a Jefferson Farfán por el Día de los Inocentes [FOTOS]

Una de las bromas más comunes en el Día de los Inocentes es que una joven diga que está embarazada, pues precisamente fue esa broma la que le jugó Valeria Roggero a su tío Jefferson Farfán, quien se encuentra en Lima disfrutando de sus vacaciones.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la joven compartió la reacción del jugador del Lokomotiv. En una primera historia Valeria escribió lo siguiente: "Feliz Día de los Inocentes a mis dos tíos queridos Khriz Fabiano y Jefferson Farfán. Miren su reacción. Son los más inocentes por eso los adoro".

En la segunda historia compartió la reacción de su tío Khriz, a quien le dio la noticia por WhatsApp. Su tío le respondió con un audio en el que se le escucha decir: "¿Qué? ¿Qué dices? Hijita mira, en parte es una alegría y una bendición y otra cosa es como que [...]"

"Tío no sé qué hacer, mi mamá me va a matar, me hice una prueba de embarazo y salió positivo", fue el mensaje que la joven le envió a Jefferson Farfán. El seleccionado no pudo ocultar su sorpresa y le respondió: "¿Y quién? Ay Dios mío". A lo que ella le escribe: ¿Qué hago ahora?, y el jugador de fútbol le pregunta quién es el papá. Sin duda, ambos tíos de Valeria Roggero cayeron en su broma por el Día de los Inocentes.

La navidad de Jefferson Farfán

La celebración por la Navidad fue motivo de fiesta en la casa de Jefferson Farfán, quien este año optó pasarla junto a su madre y demás familiares. Quien no podía faltar a esta íntima celebración fue Valeria Roggero.

La bella sobrina del futbolista peruano difundió cortas animaciones de lo que fue la reunión por Nochebuena y Navidad, desde su cuenta personal y oficial en Instagram.