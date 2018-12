Tras rehabilitación, Ben Affleck se suma a Netflix

La película 'Tiple Frontera', con Ben Affleck, se estrenará a nivel global el 15 de marzo de 2019, anunció la plataforma de streaming, Netflix. La cinta trata sobre un grupo de exagentes de las Fuerzas Especiales, quienes se reúnen para planear un atraco en una zona fronteriza escasamente poblada de América del Sur. El elenco lo completan Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal y Adria Arjona. El estreno será el 15 de marzo del 2019.

"Por primera vez en sus prestigiosas carreras, estos héroes olvidados emprenden esta peligrosa misión a título personal en vez de hacerlo por su país", adelantó la plataforma de entretenimiento. Sin embargo, los eventos toman un giro inesperado y amenazan con salirse de control, sus habilidades, sus lealtades y su moral son empujadas a un punto de ruptura en una batalla épica por la supervivencia. La cinta es dirigida por el nominado al Premio de la Academia J.C. Chandor ('Margin Call', 'All Is Lost', 'A Most Violent Year') y coescrita por Chandor y el ganador al Premio de la Academia Mark Boal ('The Hurt Locker', 'Zero Dark Thirty).

Aflleck, está cerrando un año difícil por consecuencia de sus problemas con las adicciones han provocado que cambie radicalmente, incluso se aleje de sus hijos. El ex de Jennifer Lopez y Jennifer Garner, siguió un proceso de rehabilitación que dura 40 días, y semanas después fue visto rehaciendo su vida. "Lo único que quiere es volver a estar sobrio por el bien de sus hijos, de Jen y de su carrera. Es muy consciente de todo lo que podría perder si no sigue los pasos que marca el programa y se dedica en cuerpo y alma a ellos", comentó un allegado al actor sobre el aspecto familiar del mediático actor.