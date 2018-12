Rebeca Escribens troleó a Leslie Shaw por insólita razón [VIDEO]

A manera de promocionar su concierto por Año Nuevo, la cantante Leslie Shaw visitó el programa de Rebeca Escribens para dar detalles de su evento. La rubia intérprete llegó al set de 'América Espectáculos' luciendo un ceñido short, un polo y una gorra negra.

El look que lució Leslie Shaw le favoreció muy bien, pero a la conductora de 'América Espectáculos' no le gustó que la cantante llegara en gorra a su programa y no se le ocurrió otra idea que jugarle bromas pesadas.

"Quiero presentar a alguien que ha tenido la amabilidad de despertarse temprano para venir aquí. Tu gorra me está mareando...no hay moda acá", expresó Rebeca Escribens.

Ante las bromas de Rebeca Escribens, la cantante solo se rió de la situación, pero también trató de defenderse a su manera: "No me he puesto mis extensiones pues".

Al ver que Leslie Shaw trató de defender su look, la conductora de 'América Espectáculos' señaló lo siguiente: "Espero que cuando regreses en enero a presentar tu tema, vendrás peinadita y más arregladita, ¿no?".

Todo lo protagonizado se trató de una broma. Ambas personalidades de la televisión se conocen desde hace años y guardan una linda amistad fuera de cámaras.

Cabe mencionar que Deyvis Orosco, Leslie Shaw y Josimar y su Yambú compartirán escenario con estrellas internacionales para recibir el nuevo año en el Lawn Tennis de Jesús María. Aparte de su cartel de figuras, el evento también ofrecerá complementos para que los asistentes aseguren una buena diversión al recibir el 2019, como variedad de comidas, bebidas, entre otros.