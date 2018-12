Papás de Miley Cyrus dejan conmovedoras palabras a su hija tras boda

Miley Cyrus y Liam Hemsworth contaron al mundo que se casaron el último fin de semana rodeados de amor y felicidad en compañía de sus seres queridos y amigos. Los papás de la cantante estadounidense se mostraron muy contentos por la unión de su hija de 26 años por lo que le dejaron emotivos mensajes en Instagram junto a nuevas postales de la boda secreta.

Una de las primeras en colgar un par de fotografías fue Tish Cyrus, quien subió entusiasmada una foto familiar junto a la novia. “This makes my heart so happy (Esto hace que mi corazón sea tan feliz)”, comentó junto al pie de la instantánea en Instagram.

Luego lo hizo el famoso cantante Billy Ray Cyrus con tres fotos en la popular red social. “Wedding wouldn't be complete without one shot from Dads out dated blackberry camera. Love seeing all so happy (La boda no estaría completa sin un disparo de los papás fuera de la cámara blackberry. Me encanta ver a todos tan felices)”, comentó junto a una imagen grupal donde se les ve a Miley Cyrus y Liam Hemsworth felices mientras que parten el pastel.

Las fotografías de Tish Cyrus y Billy Ray tuvieron miles de ‘Me gusta’ y comentarios por la feliz boda de la cantante estadounidense.

Cabe señalar que la pareja habría contraído matrimonio tras una relación que ha superado diversas rupturas. Su relación se conoció en el 2012, aunque ellos habrían encendido la llama del amor en el 2010, cuando protagonizaron la cinta "The Last Song".



Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron después de 10 años de haberse conocido en "The Last Song"