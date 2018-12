'V' de BTS sorprende a millones de fans con radical cambio de look [FOTOS]

BTS ha logrado convertirse en una de las bandas juveniles más exitosas de toda la historia, la cual logró catapultar a todos sus integrantes, como es el caso de 'V', quien es uno de los cantantes más famosos de la agrupación.

Actualmente BTS es la agrupación más exitosa de Kpop en todo el mundo, y es la única que ha logrado obtener premios anglos a raíz de su fama y su increíble grupo de fans en todo el mundo. A raíz de ello, sus integrantes no dudan en mantener a sus seguidores emocionados no solo con su música, sino también con sus atrevidos looks.

Uno de sus cantantes más reconocidos es 'v', quien a sus 22 años es pieza clave de la agrupación, ya que es cantante, actor, modelo, bailarín e incluso compone canciones para el grupo, al igual que temas en solitario, que lo convierten en uno de los jóvenes más exitosos de su país, ya que ha logrado posicionarlos en los principales charts de música.

'V' también es considerado como uno de los integrantes de BTS más guapos, por ello suele arriesgar con sus cambios de looks, como fue el caso de su radical transformación al pintar su cabello de rojo y usar un color fuerte en los labios.

Actualmente los fans de BTS son considerados como los máximos representantas del Kpop, ya que han logrado hacer historia al conseguir importantes premios anglo gracias a su fama, por lo que su llegada a los Grammy es una de las más esperadas.

Mira la última presentación de BTS