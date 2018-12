Bad Bunny, contra el feminicidio, en su última canción |VIDEO

Parece que la polémica que lo perseguía, tras ser tildado de tener temas con letras misóginas, es cosa del pasado. Ahora, una crítica hacia la violencia contra las mujeres y un alto a estas prácticas es lo que pide el cantante Bad Bunny en su nuevo video musical 'Solo de mí', que fue lanzado recientemente. Con esta canción, el llamado 'conejo malo' se lanza contra la violencia machista, que solo en este año le ha costado la vida a 23 mujeres en Puerto Rico, país de origen del artista.

"No estoy seguro si las peleas de gallo son maltrato, pero la violencia de género en contra de la mujer y la cantidad absurda de mujeres que son asesinadas al mes sí lo es. ¿Cuándo vamos a darle prioridad a lo que realmente importa? Siempre queremos culpar a todos menos al que tiene la culpa", escribió el exponente del trap en su cuenta de Instagram, red social donde compartió el video. En dicho material, aparece una mujer haciendo movimientos como que está recibiendo golpes en su rostro y luego le van saliendo moretones, hasta que llega el momento en que detiene la agresiones con sus manos.

"No me vuelvas a decir bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí", dice parte de la canción que ya tiene más de 21 millones de visualizaciones en Youtube. 'Solo de mí', e sun tema inserto en 'X 100PRE', que contiene 13 canciones nuevas. "Creo que ya saqué muchos simples, hay muchos temas del conejo por ahí sueltos, pero creo que como artista ya era hora de hacer un álbum completo", agregó en una entrevista.