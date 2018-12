“No es mi intención generar odios en las redes sociales”

Polémico, frontal como suele ser, Lucho Cáceres evalúa cómo fue este 2018 en su debut como director de cine y su regreso a la teve en vivo con el reality ‘El dúo perfecto’. Además, comenta sobre la violencia en la que se mueve en las redes sociales y se pronuncia sobre el retorno de Magaly Medina a la TV.

Este año fue tu debut como director de cine e ingresaste como jurado de reality. ¿Cuál es tu evaluación del 2018?

Ha sido un gran año, pero siempre la valla es alta y uno trata de hacer más cosas. Creo que soy una persona creativa así que siempre busco aventurarme a nuevas cosas, no quedarme en un solo sitio y eso hice. El hecho de que me sienta tranquilo en este negocio es el generarme mis propios proyectos.

¿Quedaste satisfecho con tu trabajo como guionista y director de la cinta Amigos en apuros junto al cineasta Joel Calero?

Ha sido un gran aprendizaje. Siempre que realizo un proyecto que sale de mí y tengo un poco la batuta hago un análisis y un mea culpa y este no ha sido la excepción. Hay muchas cosas por mejorar, pero haciendo es la única manera de aprender. Logramos 155 mil espectadores, esperaba más, pero igual estoy contento con los resultados.

¿Te aventurarías a realizar cine sin la colaboración de Calero?

Tengo un proyecto personal. He escrito algunas cosas y quisiera seguir avanzando y hacerlo solo, pero no tengo el oficio de escribir, por eso cuento con Calero. Pero, por otro lado, también me quiero poner esa presión de hacerlo solo. Vamos a ver más adelante.

¿Qué te dejó tu papel como jurado de ‘El dúo perfecto’?

Se me dio la oportunidad de decir lo que pienso y eso fue determinante para aceptar. Decir lo que piensas te convierte en un personaje y yo no tengo que hacer mucho trabajo para eso. Hace muchos años lo hago, soy una persona frontal. Trato de tener filtros aunque a veces se me pierde ese filtro, lo reconozco. Pero el reality me hizo reencontrarme con el vivo y eso fue genial, es otra adrenalina, te enriquece. Me encantaría continuar el año que viene en el reality.

¿Cómo manejas el filtro, sobre todo en tus redes sociales, donde sueles ser muy ácido con tus comentarios?

Son pocas las cosas que me molestan, creo que he ganado mucha tolerancia o he perdido importancia a lo que otro piense de mí. Tal vez tergiverso las cosas al pretender que a la otra persona tampoco le importe lo que yo diga, eso me hace perder el filtro y ahí tengo que trabajar.

¿No consideras que alimentas los odios y la violencia que existe en redes con tus comentarios?

No lo he evaluado. En todo caso, yo transmito lo que siento. Si alguien tiene un nivel tan bajo para ser influenciable, lo lamento, pero yo no pretendo generar odios. Desde esa perspectiva me quedo tranquilo porque esa no es mi intención. Creo que la red social es como tu periódico, no hay nadie que te cambie la nota ni que te diga cómo escribir. Pongo lo que me da la gana. Es el más grande espacio de libre opinión y expresión que puede tener la persona.

Ya has recibido incluso amenazas por tus post...

Sí, claro, y cosas feas. Me tratan de drogadicto para abajo, me recuerdan la escena en que me detiene la policía, etc. Pero si eso me afectara, no me arriesgaría a poner cosas sabiendo que me van a sacar eso. Felizmente existe el bloqueo. Ya tengo unas cuatro mil personas bloqueadas y genial porque me quedo con la gente que más o menos guarda cierto respeto, piensa igual o discrepa alturadamente. Creo que la violencia en las redes es muy superficial. Son como los insultos en un cancha de fútbol que salen del calor del momento. Honestamente, no he sentido un real miedo.

Este año los programas de espectáculos no tuvieron mayor peso en la pantalla. ¿Ves un cambio en cuanto a contenidos en nuestra teve?

La verdad no estoy al tanto, siento que estoy bastante alejado de ellos, incluso me ha pasado que las cámaras pasan a mi costado y no me filman. Que haya llegado ese momento es genial. De repente ya no les intereso, no lo sé. Pero creo que si existen 20 programas de espectáculos o 10 ‘De vuelta al barrio’ no es el problema en nuestra teve, el problema es que hay una carencia de otro tipo de contenidos, en eso es lo que falla.

Magaly Medina retorna el año que viene a la teve, personaje con el que has sido crítico...

Muchos se preguntan cómo será cuando la ‘China’ (Keiko Fujimori) salga de la cárcel. Pienso que no va a salir igual, ya la ‘canearon’, ya sabe que la mira está sobre ella, ya no va a poder hacer lo que le da la gana. Creo que es un caso muy parecido al de Magaly. Ella puede retornar a hacer espectáculos si quiere, pero su programa será un chiste como los que hay porque va a tener los límites que siempre debió tener, no va a cometer los excesos de antes, ni hablar, la ‘empapelan en una’. No hay de qué preocuparse, si es que a alguien le preocupa.

¿Con qué vas a sorprender laboralmente en el 2019?

Además de continuar en ‘De vuelta al barrio’ y con el programa ‘Locos en el tiempo’ en Plus TV, tengo un proyecto internacional. Se trata de una serie que voy a protagonizar. Todavía no puedo contar detalles, pero es algo que me tiene muy entusiasmado.❧