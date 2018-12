Ricardo Montaner pide que Nicolás Maduro se vaya de Venezuela [VIDEO]

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner no se limitó en decir lo que piensa con respecto a Nicolás Maduro, actual mandatario de Venezuela, y considera que la única manera para quitarle el poder es la "intervención humanitaria".

"Para que se vaya Maduro tiene que haber una intervención humanitaria de los países vecinos para lograr la transición que el pueblo (venezolano) tanto está esperando", dijo durante una entrevista con Infobae el intérprete de "Me va a extrañar", quien llegó al país llanero cuando era un niño, pero que no ha vuelto desde que Nicolás Maduro asumió el mandato de ese país. "Hoy en día el pueblo de Venezuela no solo se está muriendo de hambre, hoy es el país más débil del mundo", añadió el cantante que recientemente estuvo como 'coach' en La Voz Argentina.

Y cuando le preguntaron de qué le diría al sucesor de Hugo Chávez, el cantante sorprendió con su respuesta, pues pese a conocer que el país llanero está sufriendo por la actitud de Nicolás Maduro, siempre reza por él.

"Yo le diría a Maduro que he orado por él. Honestamente te lo digo. He rezado por él como oré por Hugo Chávez en alguna oportunidad [...] Y he orado por él porque Dios tenga en algún momento misericordia con él. Y he orado obviamente para que él entre en razón y se dé cuenta de que se tiene que ir. Y he orado porque cuando haya desenlace, el desenlace no traiga como consecuencia más muertes alrededor, ¿no? He orado mucho por eso. Yo oro por la paz en Venezuela todos los días", señaló en una entrevista con motivo de la promoción de su sencillo "¿Qué vas a hacer?".

Mira aquí la entrevista de Ricardo Montaner