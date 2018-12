Miguel Arce explotó en contra de Gisela Ponce de León tras referirse a programas realities

Gisela Ponce de León reveló a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, los requisitos que los actores debe cumplir actualmente para conseguir un papel. Además denunció que lo que se necesita es tener un gran número de seguidores en redes sociales para poder pasar los castings.

La actriz también se refirió a los programas realities: "Un artista vive de su arte, no de su vida. Para eso están los 'realities', que espero salgan del aire todos ya", fue precisamente esta parte del mensaje que no fue del agrado de Miguel Arce, quien se encuentra en México desarrollándose como actor.

"Y que los realities terminen y la gente se quede sin trabajo. Camarógrafos, sonidistas, vestuaristas, maquilladores, asistentes. A la mxxxxx ¿no? Total, ellos no salen en pantalla", fue como empezó su mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.

Continuó, "no nos quejemos, cerremos la boca y saquémonos la mxxxxx para ser más necesitados que los de la 'competencia'", además el ex chico reality señaló que lo que se ve en televisión tiene relación directa con los productores y no con los participantes de los programas.

"Esto es un mercado, lo que vende se produce más, así es la vida, si quieres cambiarlo, calladito haz tu chamba, si no te gusta el mercado nacional, ándate a un mercado en el que sí pegue lo tuyo... que es arte y del bueno", escribió.

No dudó en mostrar su molestia por los comentarios de Gisela. "Me da tanta rabia y lastima cuando gente tan talentosa (porque hay muchísimo talento en Perú) se queja y ataca donde no debe, y más aún alguien de quien hasta en México escucho hablar increíble, amigos actores me dicen oye vi una película peruana [...] uno se siente orgulloso, para luego ver este mamarracho de post donde desean que se acaben las cosas que dan trabajo".

Agregó además que nadie debe victimizarse y que al contrario, deben salir a luchar por lo que quieren. "No puede ser que yo 'un sin talento más', tenga las bxxxx de largarme a matarme alcanzando objetivos y otros solo lancen veneno y se vuelvan exactamente de lo que se quejan", finalizó Miguel Arce.