Giuliana Rengifo cuenta su verdad y da detalles de su supuesto intento de suicidio

La cantante nacional, Giuliana Rengifo, se pronunció sobre el confuso evento que protagonizó en Cajamarca. Como se recuerda, medios locales indicaron semanas atrás que la artista de cumbia había intentando acabar con su vida.

Con el paso de los días, Rengifo decidió contar su verdad y revelar lo que realmente pasó en el concierto que dio en el interior del país. "Creo que se hizo mucho escándalo, solo fue un accidente", mencionó al diario Trome.

"Tuve un corte, pero fue totalmente un accidente, y luego todo se salió de las manos”, contó Giuliana Rengifo al hablar sobre el supuesto intento de suicidio tras la realización de uno de sus conciertos.

La cantante indicó que en medio del confuso accidente ella se cortó la muñeca y por ende tuvo que ser hospitalizada. “La policía y todos dijeron que había sido en las dos muñecas, que me quería suicidar, y yo ni siquiera hablé con ellos. Me hospitalizaron porque había sangre y me asusté muchísimo. Además, había tomado unos tragos y todo se complicó porque me faltó la respiración”, agregó.

Giuliana Rengifo también opinó sobre el comportamiento de las autoridades e indicó que no comprendió la actitud que tomaron en su caso.

“Cuando me di cuenta del accidente, al toque llamé al encargado del hotel y pedí un médico, y el galeno vino con 'yapa': policía, periodistas, todos. En el hospital me quedé dormida hasta que pasó el efecto del trago. Cuando despierto me cuentan que había policías y prensa afuera del hotel", reveló la artista nacional.