María Pía Copello dejó consternados a fans al anunciar su retiro de ‘Esto es guerra’ [VIDEO]

La conductora de TV María Pía Copello sorprendió a todos los seguidores de ‘Esto es guerra’ con un anuncio a un día de la final del reality. La figura de América TV decidió abandonar el programa por una razón muy importante en su vida. La animadora infantil reveló, entre lágrimas, que abandona EEG por su familia y sus compañeros del set no lo podían creer.

María Pía Copello señaló que deja EEG porque quiere dedicarse más tiempo a sus 3 hijos: Vasco (10), Samuel (8) y Catalina (4). Mathías Brivio anunció la noticia luego de finalizar un juego. El conductor de TV se mostró muy apenado y contó que se enteró del hecho el lunes último.

La producción de ‘Esto es guerra’ hizo un breve resumen de lo que fue el paso de María Pía Copello en el reality de competencia. La animadora infantil ingresó en reemplazo de Johanna San Miguel, pero jamás imaginó quedarse por cuatro años.

Mientras se veía el video, la conductora de TV se mostró muy apenada y lloró. “No sé si pueda hablar. He estado muy triste los últimos días… Cuando recibí la llamada de Peter (Fajardo) le dije que me quedaba por cuatro meses en la conducción porque el horario era complicado por mis hijos, pero me quedé cuatro años porque me enamoré del programa y de la gente que está aquí. La verdad me hicieron sentir muy cómoda, pero lamentablemente mis hijos me necesitan. Es un horario complicado, ellos quieren que esté en casa. Mi familia me necesita. Tenía que tomar una decisión”, comentó muy triste la conductora de TV ante la sorpresa de los televidentes.

“Nunca el hecho de elegir a la familia es un error. Mi familia está primero. Ustedes siempre van estar en mi corazón. Tengo que agradecer al público por el cariño y confianza. Peter mi productor, gracias por tu apoyo. Admiro muchas cosas de ti. Eres el alma de ‘Esto es guerra’. Eres el productor, pero eres mi amigo. Estoy segura que la vida nos va volver a juntar para trabajar juntos. A Mathías porque mejor pareja no he podido tener. Eres mi amigo. Jamás hemos tenido un inconveniente en todo este tiempo. Estoy segura que la persona que vendrá va hacerte muy feliz como yo”, dijo María Pía Copello con una voz entre cortada.



María Pía Copello agradeció el cariño de todos. “Gracia por la oportunidad y la confianza. Sé que tal vez nos volveremos a encontrar… Mami no estés triste por mi. Estoy segura que me vas a volver en la televisión nuevamente. Ella es mi fan número uno... Estoy segura que regresaré a la TV en un horario que se acomode más a ellos (a mis hijos). Los quiero”, comentó apenada la figura pública.

Todos los ‘guerreros’ se acercaron a darle un abrazo fuerte por esta nueva etapa en su familia. María Pía Copello aún estará en la final de ‘Esto es guerra’ que se realizará este jueves 20 de noviembre.

Reacciones

