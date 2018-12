Filtran fotos de Thelma Fardin en Nicaragua que desmienten defensa de Juan Darthés 

El caso de abuso sexual de Juan Darthés contra Thelma Fardin continúa dando qué hablar en Argentina, debido a que tras las declaraciones de la actriz de 'Patito feo', el actor fue señalado como un abusador sexual y hoy ambos mantienen una batalla legal que ha llevado a recordar esos difíciles momentos para la joven, quien fue su víctima a la edad de 16 años.

Según el desgarrador vídeo de Thelma que fue difundido gracias al apoyo del colectivo Actrices Argentinas, la intérprete confesó que fue violada en un cuarto de hotel en Nicaragua por Juan Darthés, con quien compartía roles en la telenovela juvenil 'Patito Feo'. Sus palabras conmocionaron todo Argentina, y el actor intentó defenderse.

Tras negar rotundamente lo sucedido y asegurar que la joven actriz viajó con él en el vuelo de regreso tras el presunto ataque, unas imágenes comenzaron a filtrarse en las redes sociales, las cuales acabarían con la defensa del argentino. "Al otro día, volvimos en el avión y creo que Thelma se sentó al lado mío", dijo en sus declaraciones.

La revista Gente compartió reveladoras imágenes de aquel viaje que desmienten al actor acusado de abuso sexual. Como se logra ver en las capturas, la joven viajó acompañada de las actrices Sol y Belén Berecoechea, quienes también formaban parte del elenco de Patito Feo, además la revista confirmó que Fardin eligió viajar junto a sus amigas en los vuelos de ida y vuelta, y las imágenes serían las pruebas de lo sucedido.

Las fotos también refuerzan las revelaciones que hizo el productor del tour, Daniel Grinbank, quien despotricó contra Darthés tras sus declaraciones para limpiar su nombre. "En su entrevista mintió descaradamente. Una de esas mentiras fue decir que Thelma habría viajado al lado de él en el vuelo de vuelta a Buenos Aires. El compromiso de transportación internacional de la delegación que él tenía convenido, en vuelos de más de cinco horas, era que él viajaba en business", dijo en su cuenta de Instagram.

Testimonio de Thelma Fardin

"Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", manifestó en primera persona la actriz a través de un desgarrador vídeo con el que revelaba lo sucedido en un viaje a Nicaragua en el 2009.

La joven recibió el apoyo de Actrices Argentinas para sacar su confesión a la luz, la cual terminó siendo tratada por todos los medios.

Declaraciones de Juan Darthés