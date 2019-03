Bad Bunny presenta videoclip de canción contra la violencia a la mujer [VIDEO]

Bad Bunny publicó a través de su cuenta de Instagram un extenso mensaje anunciando el lanzamiento del videoclip de su canción 'Solo de mí', la sorpresa de este estreno se debe a que la canción lucha contra la violencia de la mujer.

El mensaje del trapero inicia con una parte de la letra de la canción: "No estoy seguro si las peleas de gallo son maltrato, pero la violencia de género en contra de la mujer y la cantidad absurda de mujeres que son asesinadas al mes sí lo es", continúa y hace una reflexión: "¿Cuándo vamos a darle prioridad a lo que realmente importa? Siempre queremos culpar a todos menos al que tiene la culpa. ES HORA DE TOMAR ACCIÓN YA!"

Finalmente asegura que habrán muchas opiniones alrededor de la canción y el video, pero señala que por algo se empieza y que cada uno hace su parte como cree que pueda. "No queremos ni una muerte más! Respetar al hombre, respetar al prójimo, respeta a la vida! Menos violencia, más perreo! (Y si ella lo quiere, si no déjale que perre sola y no la jxxxx)", finaliza el puertorriqueño.

Este es el nuevo videoclip de Bad Bunny

El videoclip inicia con una mujer quien entona la canción en un escenario, mientras van pasando lo segundos va recibiendo golpes hasta que pone un alto con las manos, se levanta y los golpes han desaparecido y ella sonríe, mientras se escucha "Yo no soy tuya ni de nadie. Yo soy solo de mí, no me vuelvas a decir bebé". Luego aparece Bud Bunny en una discoteca al lado de la mujer que estaba cantando, se ve que se divierten y bailan juntos al ritmo de la canción.