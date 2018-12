Rodrigo González arremete contra Milagros Leiva tras polémica encuesta [FOTOS]

La periodista Milagros Leiva usó su cuenta de Twitter para recibir la votación de los usuarios ante una encuesta con respecto a distintos temas, tanto políticos, sociales, e incluso con respecto a la violencia contra las mujeres; este último generó todo tipo de comentarios negativos. Hasta el conductor del programa 'Válgame Dios', Rodrigo González, se pronunció en Facebook y no tuvo reparos en criticar y decir duro calificativo contra la presentadora de televisión.

Y esto se debió a que la conductora radial hizo una consulta popular y preguntó: "¿Cuál ha sido la noticia más dolorosa del 2018" y las opciones que coloca son: Eyvi Ágreda quemada, Estela muerta en cilindro y Bebé de 1 mes violado murió.

Preguntas que los usuarios de la citada red social no dudaron en responder, pero no precisamente para definir la alternativa, sino para manifestar su incomodidad y cólera de que una periodista, que en algún momento fue reconocida como líder de opinión, esté realizando este tipo de encuesta, pues todas refieren a temas muy dolorosos, no hay comparación. Por ello, algunos no se limitaron a considerar de "desagradable" y "estúpida" el sondeo.

Uno de los más críticos fue Rodrigo González 'Peluchín', conductor de 'Válgame Dios', quien en Facebook la tildo de "descerebrada" por no tener empatia con los familiares de las víctimas de estos terribles casos que ha generado dolor en todo el Perú.

"Que poca empatía por el ser humano y los familiares de las víctimas para realizar una encuesta como esta. Tuve que revisar si era su cuenta oficial para cerciorarme ya que no podía creer que una " periodista seria" pueda ser tan descerebrada de hacer este tipo de preguntas. Lamentable. La noticia más dolorosa del 2018 es que a usted se le considere una líder de opinión", escribió el periodista de Latina adjuntando una captura de la encuesta realizada por Milagros Leiva.

Pese a la polémica, Milagros Leiva compartió en Twitter el resultado de su encuesta

Milagros Leiva informa sobre el estado de salud de Eyvi Ágreda