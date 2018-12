Productor de 'Patito Feo' hace impactante confesión sobre Juan Darthés y Thelma Fardin

Juan Darthés remeció todo Argentina al ser señalado como abusador sexual por al actriz Thelma Fardin, quien compartió una cinta donde realizaba la lamentable confesión sobre el momento que tuvo que vivir al convertirse en víctima del actor. Hoy tras muchas revelaciones sobre lo sucedido, el productor de la gira de 'Patito Feo' decidió romper su silencio y revelar qué pasó.

Como se recuerda, la joven denunció que fue abusada sexualmente en un cuarto de hotel de Nicaragua, donde se encontraba con todo el elenco de 'Patito feo'. Tras revelar lo sucedido, el actor decidió salir a la luz para defenderse, y acusarla de difamación, asegurando que fue ella quien ingresó a su habitación e incluso manifestó que viajaron juntos tras suceder el presunto abuso sexual.

Sus palabras provocaron que Daniel Grinbank, productor de la gira de Patito Feo, rompiera su silencio en su cuenta oficial de Instagram, donde tildó de "descarado" al actor argentino por sus declaraciones sobre Thelma, ya que intentó limpiarse de las acusaciones al acusar a la joven.

"Juan Darthés mintió descaradamente ayer, al decir que Thelma se habría sentado al lado de él en el vuelo a Buenos Aires. Como mí empresa responsable de los traslados, había arreglado que en vuelos de más de cinco horas él iba en Business. Thelma iba en turista con el resto del elenco", indicó en Instagram sobre las declaraciones del intérprete, cerrando la publicación con una fuerte frase: "seguís dando asco".

Juan Darthés mintió descaradamente ayer, al decir q Thelma @soythelmafardin se habría sentado al lado de él en el vuelo a BA. como Mi empresa responsable de los traslados,había arreglado q en vuelos de más de 5 hs el iba en Business. Thelma iba en turista con el resto del elenco pic.twitter.com/B8Xes53C2d — Daniel Grinbank (@GrinbankDaniel) 14 de diciembre de 2018

Testimonio de Thelma Fardin

"Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", manifestó en primera persona la actriz a través de un desgarrador vídeo con el que revelaba lo sucedido en un viaje a Nicaragua en el 2009.