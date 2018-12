Andy Serkis: “Mowgli es una historia emocional que conecta con las personas”

El actor británico Andy Serkis desborda entusiasmo al hablar de Mowgli: relatos del libro de la selva, la película de Netflix hecha con la técnica de captura de movimiento, con la que está debutando como director después de haber destacado detrás de emblemáticos personajes como Gollum (El Señor de los anillos y El hobbit) y César (El planeta de los simios), por mencionar solo algunos, todos ellos trabajados bajo esa misma performance.

Serkis conversa con La República para referirse a esta versión distinta de El libro de la selva, que no se parece nada a la de Disney, al igual que el oso Baloo que también interpreta y que no es glotón y bailarín como en el dibujo animado.

Este ha sido tu debut como director. ¿Qué tanto has aprendido de esta experiencia?

-Ha sido un reto muy grande juntar a todos los actores en un cuarto para que interpreten su rol como un performance (Cate Blanchett, Christian Bale, Benedict Cumberbatch y más). Es increíble de ver, porque transformamos esos performances en la versión final en animales, y aún así conserva cosas del performance original. Eso lo hace diferente de la animación, donde los actores no interactúan el uno con el otro. A lo largo de estos 18 años, he aprendido a usar esta tecnología y luego, como director, aprendí a querer estar cerca en los planos para enfocar el drama.

¿Cómo fue el proceso de enseñar esta nueva tecnología y de cómo actuar con la técnica?

-Usar la tecnología es una parte muy pequeña porque los actores están acostumbrados a usar su imaginación para convertirse en personajes. Así que algunos se preparan viendo documentales, yendo al zoológico, son muy dedicados. Pero al final del día, todo es sobre los actores juntándose y tomando una decisión sobre los personajes. Aprenden a moverse como la criatura, pero todo es acerca de construir al personaje. Son grandes actores, yo no he tenido que enseñarles eso. El punto es que no hay nada misterioso sobre la tecnología, solo es una cámara diferente que te pone pequeños puntos en la cara y actuar frente a alguien, lo cual está bien.

Tu película muestra una jungla oscura...

-Fue muy importante para mí que se mostrara la verdadera jungla porque así se muestran las emociones de los personajes y porque así es la jungla: tiene lugares de gran belleza, pero también otros peligrosos. Cuando estábamos construyendo los ambientes fuimos a nuestras locaciones en Sudáfrica y tomamos muestras de las rocas, de las hojas secas y las llevamos a los sets que construíamos. Me gusta esa experiencia en la que sientes que en verdad estás en una jungla y que no solo la imaginas.

¿Consideras que tu versión es la más artística de las adaptaciones?

Probablemente sí. No es la tecnología, es la intención detrás de ella, porque todo tiene que ver con eso, podríamos haberla hecho parecer un documental, pero no queríamos hacer eso. Si solo colocamos voz sobre un tigre superrealista, nunca creerás que esta sale de él, así que teníamos que hacer formas de las que pudieran surgir voces humanas. Hay detractores de esta técnica, dicen que es extraña, pero yo creo que les permite al actor y a los “animales” hablar, sientes que las voces en serio salen de adentro.

Si no fuera Baloo, ¿qué otro animal hubiera elegido ser dentro de Mowgli?

Amo a Bagheera. Creo que es el más intrincado personaje de nuestra versión y su relación con Mowgli es maravillosa, porque él también entiende completamente lo que es ser un “outsider”. Es un personaje muy hermoso.

Precisamente Mowgli habla de la identidad y existen muchas personas que luchan por encontrar un hogar, una comunidad. ¿Crees que esta historia tiene un impacto más allá?

-Cuando acepto un trabajo, la metáfora que usamos es “decir algo acerca de la condición humana” y la historia de Mowgli es sobre gente que está fuera de lugar. Hay mucha gente vagando por el mundo sin un sentido de “hogar” o de identidad real. No es una película política, quisimos darle un sentido auténtico. Yo de verdad espero que las personas lo sientan (es una película familiar, pero tal vez para mayores de 8 años), que se genere debate sobre los temas. No es una pieza académica, sino de entretenimiento y es una historia emocional, pero conecta con las personas.❧

