BTS rompe en llanto en premiación y revela que estuvieron a punto de disolverse

Este año fue del Kpop. Hace unas horas se llevó a cabo la entrega anual de los Mnet Asian Music Awards (MAMA), premiación que reconoce lo más importante de la industria musical asiática. Entre los grupos con más nominaciones se encontró BTS, quienes este año lograron internacionalizar su música.

Entre los premios que logró BTS obtener la noche del pasado 12 de diciembre en los MAMA, se llevó "Artista del año" y "Vídeo Musical Favorito". Al momento de recoger una de sus estatuillas, los siete integrantes aprovecharon para dirigirse al público y en especial a sus fans.

J-Hope, miembro de BTS, no pudo ocultar su emoción por los premios obtenidos y dedicó emotivas palabras a sus 'Armys'. "Este premio lo he llorado mucho, no importaba si ganábamos o no. Quería agradecer por el enorme cariño que recibimos de ustedes y a los miembros miembros también. Los amo a todos", expresó.



Quien no pudo aguantar la lágrimas fue Jin. El joven no solo agradeció a sus fans, sino también reveló que el grupo pensó en desintegrarse en algún momento de este año.

"Recuerdo que a principios de este año estábamos luchando mentalmente sobre qué hacer. Mientras hablamos entre nosotros, incluso consideramos la disolución de BTS. Creo que ha sido una fortuna que decidamos seguir trabajando. Quiero agradecer a mis miembros por esto y a los ARMY que nos aman ", finalizó.