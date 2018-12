Actriz de “Casi Ángeles” contó en "ShowMatch" que sufrió abuso sexual a los 11 años

Luego del testimonio desgarrador de Thelma Fardin contra Juan Darthés en la conferencia del colectivo Actrices Argentinas el último miércoles, la modelo y actriz María Del Cerro, que participó en ‘Casi Ángeles’ y ‘Dulce Amor’, tomó valor y se animó a contar en el programa de Marcelo Tinelli, “ShowMatch”, que sufrió de abuso sexual a los 11 años.

“Cuando pasó lo del Thelma Fardin, al día siguiente, empezamos a hablar con Meme (su pareja) del tema… Me fui a ensayar, le mandé un mensaje a Meme y le dije que tenía algo que contarle después de 9 años de estar juntos, y ayer, después de 22 años, me animé a confesarle que había tenido un abuso sexual a los 11 años. No lo sabía nadie, ni mi mamá, ni mi papá, se están enterando ahora”, comentó entre lágrimas la modelo y actriz argentina, de 33 años, ante la mirada de sorpresa de todos.

Luego del testimonio, tanto las bailarinas de Marcelo Tinelli, como el jurado, Flor Peña y Laurita Fernández, abandonaron sus lugares para contener con un abrazo a María Del Cerro. “Soy responsable de hablarle a todas las mujeres y todas las mamás que están del otro lado, y a pesar de que fui una nena recontra cuidada, me pasó”, agregó.

Consuelo del jurado y mujeres del programa

Mensaje de su amiga

La amiga de la actriz y modelo, Gimena Accardi, no tardó en utilizar sus redes sociales apenas Mery del Cerro terminó de confesar que había sido abusada cuando era una niña.

“Amiga @mery_delcerro estamos con vos. #NoNosCallamosMás Gracias por hablar y abrirte, para sanarte a vos y a otra mujeres. Te quiero mucho, mucho, acá me tenes. Sos muy valiente. Te abrazo con el alma”, comenzó escribiendo la ex “Casi ángeles”.

Más tarde, la actriz se lamentó: “Es abrumante la cantidad de mujeres que sufrieron abusos, de todas las edades, en cualquier año, día, hora, lugar, y clase social. Tengo muchas amigas que sufrieron, las escuché y contuve en mi adolescencia y adultez. Siempre con temor, culpa y en silencio. No nos callamos más”.