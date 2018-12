Acusan a mamá de Isabel Acevedo de agredir a dos mujeres en plena calle

La mamá de Isabel Acevedo, Rosa Arenas, se encuentra en el ojo de la tormenta luego que dos mujeres la denunciaron por agresiones físicas. Las dos ciudadanas identificadas como María Mendoza Sarmiento y Ruth Benites Molina, la última de nacionalidad paraguaya, contaron los hechos en el programa de ‘En Exclusiva’ de Panamericana.

Ruth Benites Molina narró que el suceso se originó luego que dejara 'mal estacionada' su camioneta. Sin embargo, la mamá de la integrante de ‘Combate’ se enojó y decidió emitir insultos frente a su hija de 5 años.

"Llega la señora (Rosa Arenas) y otra señora más, y de frente me dice 'Oye, conchu.., mueve tu carro', yo no dije nada porque estaba con mi hija de 5 años, pero me insultó, me ha gritado de todo frente a mi hija. Luego esperé 20 minutos, dejé a mi hija y la encaré, 'ahora sí, dígame lo que me dijo. Ahí es cuando comenzó todo. Me ha golpeado en mi cuello, en mis brazos'", contó Ruth Benites para el programa de Karen Schwarz.

"Mis cuatro camionetas no entran porque viene mi hija con su novio. Lo que voy a hacer es bajarte las cuatro llantas, pero lo curioso es que nunca me había dicho nada antes, yo vivo ahí hace 7 años y nunca me había pasado eso", contó la denunciante sobre lo que le dijo la mamá de Isabel Acevedo.

Hasta el momento la pareja de Christian Domínguez no se ha pronunciado hasta el momento sobre su mamá. En Instagram, la integrante de 'Combate' hace caso omiso a las declaraciones de las mujeres y así lo transmite.