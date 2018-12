Sale a la luz parte policial con el desgarrador testimonio de Thelma Fardin

Luego de que Thelma Fardín denunció al actor Juan Darthés por haberla violado cuando tenía 16 años durante una gira del elenco de la telenovela ‘Patito feo’ por Nicaragua, sale a la luz el documento de la denuncia de la joven actriz de 26 años. La semana pasada la víctima lo relató ante la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público del país centroamericano.

Infobae consiguió el parte policial, y según señala el texto, la violación se produjo alrededor de las siete de la noche del 17 de mayo de 2009 en el Hotel Holiday Inn de Managua, donde el elenco llegó tras haberse presentado en el centro comercial Galerías Santo Domingo.

"Al estar ella en la habitación del investigado (…), luego de haberla aventado a la cama, se le aproximó a la víctima y le jaló de un lado el short corto que ella vestía y le introdujo su lengua en la vagina (realizándole el sexo oral)", detalla el documento, firmado por Fardin y la fiscal auxiliar Maryine del Carmen Rivera Escoto.

"Simultáneamente le introduce dos dedos de una de sus manos en la vagina de la víctima, seguidamente el investigado se le coloca encima del cuerpo de la víctima y jalando o haciendo a un lado siempre el short de la víctima le introduce el pene y comenzó a realizar movimientos circulares con su pene a dentro de la vagina", se lee.

En el documento se señala que Juan Darthés no usó "ningún tipo de protección" y que "como tocaron la puerta (…) se levantó rápido, momento en que la víctima aprovechó para levantarse de la cama y retirarse luego a su habitación".

Thelma Fardin pasó las pericias forenses de tipo psicológico (para determinar el daño psíquico producido y el tratamiento que requiere) y físico (a fines de comprobar si hay lesiones en su área genital y paragenital).

La actriz agradeció el apoyo

Thelma Fardín agradeció el apoyo de todas las personas que le dieron su cariño tras su denuncia. "Gracias no me alcanza, vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo... Por ahora les digo gracias por escuchar, por creer y sobre todo, por seguir haciendo ruido. Tenés que sacarte mil capas de miedo. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan; a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada; que te marquen como pobrecita, que te marquen como mentirosa, que te marquen. Que te marquen más. Porque lo primero a lo que te sometés es a la duda, a la mirada del otro. La palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado la ponemos inmediatamente en duda", comentó en Instagram.

Además, contó que le costó asimilar este proceso. "Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron 9 años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le ponés la palabra, no existe y cuando no existe solo está en tu cabeza, en tu cuerpo, comiéndote la conciencia, la autoestima, las fuerzas, las tripas", señaló.

Testimonio