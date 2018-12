Diego Cadavid: “‘Nicky Jam’... es una serie honesta”

‘Nicky Jam: el ganador’, la serie biográfica de la estrella del reguetón, ya se encuentra en la plataforma de Netflix, y el actor colombiano Diego Cadavid, quien interpreta a Juan Diego Medina, mánager del cantante, revela a La República cómo fue grabar escenas con este dúo exitoso y la gran amistad que resultó de ese proceso. Por su lado, el intérprete de ‘Hasta el amanecer’ ha dicho recientemente que hizo la serie porque quiere que los jóvenes “sepan qué camino no tomar”.

¿Te gusta la música de Nicky Jam?

-Si. No soy reguetonero pero tengo una banda de rock hace más de diez años y escuchaba reguetón de los viejos. Pero en la serie fui identificando que todas las canciones que escuchaba eran de Nicky Jam. El hecho de ser músico creó una empatía. Además, Nicky resultó ser súper rockero. Musicalmente aprendí un montón, fue muy inspirador.

A nivel personal, ¿qué fue lo que descubriste de Nicky Jam y su mánager, Juan Diego, en todo este tiempo que compartieron grabaciones?

-Que son amigos y muy parecidos, por eso tienen la marca que hoy tienen. Los dos empezaron en la calle, muy jóvenes. El año pasado Juan Diego se ganó el premio al mánager del año. Es un tipo inteligente, sagaz, ágil para el negocio y creativo, pero es un tipo de tremendo corazón. Él es ‘paisa’ de Medellín, yo también, y tenemos una cultura familiar muy fuerte, la familia es primero.

¿Cómo ha sido el proceso de interpretar a un personaje que está vivo?

-Eso es una gran ventaja porque puedo preguntarle cosas, pero la desventaja es que lo tengo al lado y si algo no le gusta me lo va a decir. Primero hicimos un chat grupal durante un mes para irnos conociendo. Luego los acompañé como su sombra en Medellín y anotaba todo en una libretita. Le dije a Juan Diego que no quería hacer una copia suya sino que quería encontrarle el corazón, y eso lo conseguí porque ellos son dos niños que juegan todo el tiempo, hacen chistes y en medio de sus chistes hablan de cifras millonarias.

Así como si nada, imagino.

-Sí. Cuando eso pasaba, yo decía ‘pucha, no entiendo qué pasa’. En ese proceso, una vez acompañé a Nicky a comprar una casa en dos minutos y también estuve cuando creó ‘X’, la última canción. Nicky me mostraba las maquetas, le agarré cierto cariño, vi cómo se la inventaron. En el mundial de Rusia la escuchaba y me emocionaba. Fui afortunado de verlos al lado.

¿Qué tanto intervino Nicky Jam en el desarrollo de la trama?

-Nicky ha estado al frente y se ha encargado de que todo se cuente como es. Él paraba escenas porque no habían sido así. Tenía mucha intención de que fuera real. Le decíamos que era dramaturgia y que había que alterar algunas cosas y decía que no. Discutió varias veces con el director. Pero tenemos una serie cruda, honesta y sin máscaras.

¿Te preocupó el hecho de que Nicky no fuera actor?

-Me preocupaba trabajar con una estrella de ese nivel que no era actor, que no está acostumbrado a trabajar 14 horas al día, a hacer escenas, a estar quieto, porque Nicky es ansioso, no puede estar quieto. Porque si tienes un mal actor al frente, al final la actuación también se te baja y él hizo muchas escenas, pero todas muy bien. Hasta el mismo Juan Diego sale en un cameo como extra, vendiendo unos relojes.

¿Qué es lo que crees que la serie revela a los miles de fans que tiene Nicky Jam?

-Creo que lo van a saber todo, se pasa en honestidad, van a saber su pasado más oscuro: estuvo preso, vendió droga, le dispararon en un show. Es un rapero callejero y levantarse allí es duro.