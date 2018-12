Famosas apoyan a Thelma Fardín tras denuncia contra Juan Darthés [VIDEO]

La denuncia pública que hizo la actriz Thelma Fardín, en la que acusó al actor Juan Darthés de violación cuando ella tenía 16 años mientras estaban de gira en Nicaragua, ha remecido todo Argentina.

Mediante una conferencia de prensa, junto al colectivo de Actrices Argentinas, la actriz del programa infantil 'Patito Feo' mostró su desgarrador relato sobre cómo sucedieron las cosas con su compañero de elenco de ese entonces Juan Darthés y lo acusó de haberla violado en el año 2009 mientras realizaban una gira en Nicaragua.

"En el 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’ haciéndome sentir su erección. Me metió los dedos, yo seguía diciendo que no. Le dije tus hijos tienen mi edad y no le importó. Se subió encima mío y me penetró", cuenta entre lágrimas en el video la joven de 26 años.

Esta denuncia es una de las más graves hasta el momento dentro del la actuación en Argentina. Y mientras se daba la conferencia y Thelma Fardín daba detalles del abuso sexual al cual fue víctima cuando era adolescente, los famosos empezaron a escribir mensajes en las redes sociales bajo el hashtag #MiraComonosPonemos y #NoNosCallamosMás, propuesta por el colectivo de actrices.

Desgarrador relato de Thelma Fardín

Conferencia de prensa de Thelma Faradín junto a otras actrices