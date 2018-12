¿Quién es Thelma Fardin, la actriz que denunció por violación al actor Juan Darthés?

Recientemente Thelma Fardin denunció a su excompañero de elenco de ‘Patito Feo’, Juan Darthés, por abuso sexual. En la telenovela, la joven actriz interpretó a Josefina, cuando era adolescente y compartió reparto junto a Darthés, Carla Peterson, Laura Esquivel y Brenda Asnicar.

‘Patito Feo’ fue todo un éxito en la TV argentina entre principios de 2007 y finales de 2008 que luego se extendió en todo Latinoamérica. Además, la artista participó de otros éxitos como "Sos mi vida" y "Soy Luna". La joven también se dedica al modelaje y cuenta con 187 mil seguidores en Instagram.

Esta noche del martes fue cuando en conferencia del grupo Actrices argentinas, en el Multiteatro, Thelma Fardin narró el terror que vivió hace nueve años cuando estuvo en Nicaragua junto a una gira con ‘Patito Feo’.

La actriz tenía 16 años y Darthés ingresó a su habitación para abusar de ella. La actriz decidió hacer público su caso luego de la actriz Calu Rivero confesó que fue acosada por Juan Darthés cuando eran compañeros de la telenovela “Dulce Amor”.

"En el 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’ haciéndome sentir su erección", contó entre lágrimas Fardin.



Griselda Siciliani habló de Juan Darthés

Griselda Siciliani trabajó con Juan Darthés en ‘Patito Feo’, justamente en la ficción que origina la denuncia de Thelma Fardin, quien era menor de edad cuando habría sufrido el ataque del actor. "Yo la pasé por momentos mal (con él)", confesó la ex mujer de Adrián Suar, dejando los motivos de su enojo. "¿No hubo nunca un intento de acoso?", le preguntó Jorge Rial. "No hubo posibilidad", respondió Griselda. "¿Sentiste la alarma rápido?", retrucó el periodista. "Sí. Percibí algo", admitió la actriz, quien para buscar "protegerse", le quitó la palabra. Y tampoco participó de la última gira de Patito Feo. La entrevista la dio en el programa ‘Intrusos’ el 21 de noviembre.