Revelan la verdad detrás de la “falsa muerte” de Juan Gabriel [VIDEO]

El sábado 15 de diciembre es la fecha señalada para la supuesta reaparición de Juan Gabriel. Según dijo su ex mánager, el querido cantante está cansado de esconderse, por lo que revelará que todo se trató de una “falsa muerte”.

Para Eduardo Jahuey, el famoso imitador de Juan Gabriel, todo este montaje de la supuesta reaparición de Juan Gabriel es un fraude.

En una reciente entrevista con el programa mexicano De Primera Mano, Eduardo Jahuey aseguró que la supuesta resurrección de Juan Gabriel "está orquestado". Según su testimonio, le ofrecieron dinero para hacerse pasar por el artista mexicano que falleció un 28 de agosto.

"Yo trabajaba con una persona que me dijo: ‘Mira nos están ofreciendo hacerte unas fotos de espaldas y de lado, también grabar en tu casa y hacer unos videos tipo paparazzi’. A mí me cayó el 20 y le respondí: ‘No me vayas a salir que es para hacerme pasar por Juan Gabriel’. Me contestó que sí, pero que no iba a salir mi cara, que todo sería de lejos".

Para el imitador, todo está ‘montado’ por Joaquín Muñoz, antiguo representante de Juan Gabriel. "Todos sabemos quienes fueron los primeros que orquestaron todo esto, porque esto está orquestado", dijo.

Aunque cree que Joaquín Muñoz es responsable de dicho fraude, Eduardo Jahuey aclaró que dicho empresario nunca lo contactó directamente para hacerle el mencionado ofrecimiento. "No me buscó. No tengo el gusto o el disgusto de conocerlo... Me da coraje todo esto... porque están jugando con los sentimientos de todo un país", expresó el ‘doble’ de Juan Gabriel.



A juicio de Eduardo Jahuey, es ilógico que de estar vivo Juan Gabriel, acuda a su exmánager Joaquín Muñoz para pedirle apoyo, cuando todos saben que llevaban aproximadamente 30 años sin hablarse.



"Utilicemos la lógica, si Juan Gabriel hubiese fingido su muerte por los problemas que hayan sido... A la última persona a la que él acudiría buscando apoyo sería Joaquín Muñoz", concluyó el mexicano.

Con la versión de Eduardo Jahuey, ahora la historia sobre la “falsa muerte” de Juan Gabriel ha dado un nuevo giro y echaría a la borda todas las teorías que se han tenido en torno a la pronta resurrección del ‘Divo de Juárez’.