Rodrigo González llora en vivo al contar grave situación [VIDEO]

Rodrigo González no pasa por un buen momento en su casa. El popular 'Peluchín' no pudo contener las lágrimas tras contar en una trasmisión en vivo la difícil situación que atraviesa uno de los integrantes de su familia.

"Hola a todos, quería hacer un video, pero me resultaba muy difícil hacerlo y he preferido hacer un enlace en vivo para hablar con ustedes, porque yo si siento que la unión de tanta gente que puede querer algo, puede conseguir resultados importantes", se le oye decir con voz entrecortada a Rodrigo González en la primera parte de su en vivo que realizó en Instagram.

En ese mismo contexto, Rodrigo González no pudo ocultar su pesar y terminó llorando mientras proseguía con su diálogo que explicó la situación que pasa su minina 'Lola'.

"Ayer fui...Me dijeron que tenía una enfermedad que le da a los gatos llamada 'Pif' (peritonitis infecciosa felina) y que es mortal, muy peligrosa y que las expectativas de vida son casi nulas. Solamente la gente que tiene animales y que los quiere como su familia sabe lo que es estoy pasando y lo que es esto", manifestó el popular 'Peluchín'.

Además, el conductor del programa 'Válgame Dios' aseguró que buscará todos los medios posibles para evitar que el ser querido que tiene en casa se 'marche de forma precipitada'.

"Ya no quiero maltratarla más.....Si ustedes saben de algún especialista sobre esta enfermedad que se llama 'Pif' que es más letal que la leucemia, el cáncer.....Necesito estar aquí, estar con ella, llevarla hacer una ecografía y se supone que de acuerdo a las expectativas de vida son de dos a tres semanas", acotó.

Rodrigo González pidió a sus miles de seguidores que le ayudaran a buscar un especialista para que le de una luz de esperanza en la vida de su pequeña 'Lola'.

"Si alguien sabe de personas.....No me importa tener veinte mil opciones, hacer lo que sea, llevarla donde sea. Sé que no tiene buen pronóstico....Si ustedes saben de alguien que me pueda ayudar, yo se los agradezco desde el fondo de mi corazón", concluyó.

El conductor de 'Válgame Dios' se despidió entre lágrimas de su transmisión en vivo que realizó en su perfil autorizado de Instagram. Es conocido que Rodrigo González cuenta con dos mininos en casa, Lola, Frida y Sasha, a quienes ama con todo su corazón y ha demostrado que es capaz de mover cielo mar y tierra para mantenerlas siempre en su regazo.

Rodrigo González sufre por terrible noticia