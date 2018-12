Michelle Soifer arremete contra a su 'dúo perfecto' Nikko Ponce y él no se quedó callado [VIDEO]

A horas de que Michelle Soifer y Nikko Ponce canten en la final de ‘El artista del año’, la pareja no vive su mejor momento pues se enfrentaron a través de Instagram, pero eso no fue todo. la ‘guerrera’ aseguró que el cantante nunca viene a ensayar y evidenció su molestia contra el actor.

"De quién más me tengo que proteger es de mi dúo (Nikko Ponce) porque nunca viene a ensayar. Bueno, pues, creo que voy a hacer mi solo, si él logra llegar ese día, bacán. El problema es que no tiene tiempo para ensayar, entonces si era así hubiese dicho con anticipación y normal, buscábamos otra persona que tuviera tiempo. No coincidimos en nada, qué pena que no llegué a encontrar un dúo, pensé que era Kevin, pero pensaron que no, lo eliminaron, estábamos en busca de mi dúo, pero lamentablemente no se encontró", comentó.

Además, Michelle Soifer asegura sentirse estresada. "Me salieron dos canas, pero es por el esfuerzo, estaba muy estresada, esta temporada ha sido más complicada que la anterior; de hecho, trabajar con otra persona en dúo es muy difícil, pero esto me sirve de experiencia para saber qué tengo que hacer y qué no tengo que volver a hacer. Yo vengo a hacer mi trabajo, ya me quité de la cabeza ganarme la copa, solo quiero hacer un buen performance para la gente", dijo.

Por su parte, Nikko Ponce indicó que no entrará en el juego de Michelle luego que evidenciara en Instagram que no llegaba a ensayar. “No voy a caer en eso, si yo elegí no estar en realitys ni competencias, elegí seguir mi carrera de actor y músico, es porque a mí no me interesa estar en escándalos ni disputas, no es mi camino, no es lo que me gusta, no voy a pisar el palito. Si el sábado tengo que decir algo en vivo lo diré. Pero algo que sí debo decir es que no toda la vida la gente se tiene que salir con su gusto, están acostumbrados a hacer lo que uno quiere, acá las cosas se tienen que trabajar en dúo, son dos personas las que eligen y opinan”, comentó.

El actor señaló que si va a ensayar. “El otro día hemos ensayado a las once y media de la noche y nos hemos quedado hasta la una de la mañana. Yo fui condescendiente cuando ella tuvo su problema con la columna, entendí que estaba mal y me fui a ensayar hasta su casa. Cada uno puede ceder”, contó.

Finalmente sostuvo que se preparó para la final de ‘El artista del año’. “Voy a dar lo mejor de mí este sábado, a sacarme la mugre en la pista por mi público y porque yo tengo un respeto hacia mi trabajo y no quiero hacer el ridículo en una gala, y menos en una final, voy a salir adelante con todo esto que está pasando. Pero sí creo que cuando es un dúo perfecto son dúos los que eligen, juntos deciden, sino cada uno hubiese cantado por su lado y ese no es el objetivo del programa”, dijo.