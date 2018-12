Fiorella Rodríguez: "Michelle Soifer debería enfocarse en una sola cosa"

Este sábado, 8 de diciembre, se realizará la gran final de 'El Gran Show: El Dúo Perfecto', que contará, además de los cuatro jurados fijos, con un panel de invitados especiales que también calificaran a los que han clasificado a la última gala del espacio que conduce Gisela Valcárcel. Ha sido Fiorella Rodríguez, quien se animó a dar algunas impresiones de lo que será esta esperada fecha. "Seremos catorce jurados los que vamos a decidir quién se consagra como el dúo perfecto. Tendremos que ver ese minuto o minuto y medio y luego opinar, pero es difícil cuando todos somos amigos. Mañana cualquier cosa puede suceder, a cualquiera de los artistas se les puede quebrar la voz o podrían quedarse en blanco, no saber resolver una situación es complicado", dijo.

Cuando se le pregunta su opinión sobre los finalistas, la actriz y conductora, respondió: "Me encanta Stephanie Orúe y Cielo Torres, calladitas han llegado hasta la final, son súper carismáticas y actrices, y eso es un plus. Amy Gutiérrez es tan niña y tan talentosa, me hace acordar a las actrices de los años 20, que todas tenían esa voz suavecita y particular. ¿Qué podemos hablar de Rossana Fernández-Maldonado? Por otro lado, me dio mucha pena que se fueran Shantall (Young) y Mirella (Paz), eso no debió suceder, y digo no debió suceder, entonces, ¿qué debió suceder?, ¿que se retirasen Rossana y Amy? Es muy complicado, pero me hubiese encantado que Shantall y Mirella también llegasen a la final. Pedro Loli y Daniela Darcourt manejan una elegancia y glamour que enamora y envuelve".

La popular 'Amistad', además se refirió al dúo que desde hace dos semanas, conforman Michelle Soifer y Nikko Ponce. "'Michi' es re bacán, súper talentosa, que, de pronto, si tuviese más tiempo para focalizarse en una o dos cosas lo haría extremadamente mejor, porque están haciendo miles de cosas. La gente dice por qué Michelle no sé fue cuando se fue Kevin (Blow), Michielle tiene muchísimo talento y pienso que la producción le puso a un Nikko Ponce que tiene una actitud tremenda. Él es un artista, es un 360, creo que haríamos mal si le restamos mérito a un Nikko Ponce que tiene una gran trayectoria. Me parece estupendo Nikko".