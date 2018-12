Miss Universo 2018: candidata preocupa al 'desaparecer' en extrañas circunstancias

El Miss Universo 2018 está a pocos días de llevarse a cabo y las candidatas ya se encuentran en el lugar para iniciar con los preparativos del certamen; sin embargo, una de las concursantes alertó a todos los directivos del evento tras desaparecer del concurso sin anunciar nada.

En medio de las actividades en las que participan las candidatas al Miss Universo 2018 en Tailandia, la representarte de Sierra Leona: Marie Esther Bangura se ha convertido en blanco de los medios, no por su belleza o destacar en el concurso, sino porque habría desaparecido del certamen que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre.

Según informó E Online!, la joven salió en barco desde hace 10 días, y hasta el momento no ha llegado a la competencia. "Casi todas los participantes están presentes en Tailandia para prepararse para el concurso, solo que la bella Marie Esther Bangura todavía no está disponible. Marie Esther Bangura optó por viajar por mar en lugar de por avión. Se esperaba que ella llegara a Tailandia el 5 de diciembre, pero hasta el momento no hay información", informó el diario Soha de Vietnam.

Marie Esther Bangura fue coronada Miss Universo Sierra Leona 2018 el 17 de noviembre y representará a su país en el Concurso Miss Universo 2018 en Bangkok, Tailandia, en diciembre.

Sierra Leona hizo su debut en el concurso Miss Universo 2016 en Filipinas, con Hawa Kamara. Kamara era una favorita de la multitud, pero no llegó a las semifinales. El año pasado no pudo obtener una visa para viajar a Estados Unidos a tiempo para la competencia y, por lo tanto, se vio obligada a retirarse.

Hasta el momento se espera que logre llegar con bien al certamen, ya que no han entablado comunicación con la joven.